US-Sport kompakt Seider gewinnt mit Detroit nach Verlängerung

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

18.01.2024 , 07:43 Uhr

Moritz Seider blieb diesmal ohne Torbeteiligung. Foto: dpa/Jeffrey T. Barnes

Eishockey: Seider gewinnt mit Detroit nach Verlängerung Die Detroit Red Wings mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben in der NHL erstmals nach zehn Niederlagen wieder gegen die Florida Panthers gewonnen. Detroit siegte am Mittwoch (Ortszeit) 3:2 nach Verlängerung bei den Panthers, den entscheidenden Treffer erzielte Dylan Larkin. Verteidiger Seider blieb in der Partie ohne Torbeteiligung. Für die Red Wings war es der sechste Erfolg in den vergangenen sieben Spielen der nordamerikanischen Liga. Detroit ist derzeit Dritter in der Atlantic Division und belegt damit einen Playoff-Platz. Allerdings fehlt dem Team momentan der verletzte Stürmerstar Patrick Kane. Football: St. Brown bekommt für NFL-Playoffs Unterstützung aus Deutschland Beim wichtigsten Spiel seiner NFL-Karriere bekommt Amon-Ra St. Brown auch aus Deutschland Unterstützung im Stadion. Zum Playoff-Heimspiel der Detroit Lions gegen die Tampa Bay Buccaneers am Sonntag (21.00 Uhr MEZ) hat der 24-Jährige insgesamt 27 Tickets besorgt - vier davon für Gäste aus Deutschland. „Da merkt man natürlich, dass es etwas Besonderes ist. Nervös bin ich aber nicht“, sagte St. Brown der Deutschen Presse-Agentur. Für St. Brown ist es nach der Premiere am vergangenen Wochenende gegen die Los Angeles Rams das zweite Playoff-Spiel seiner Laufbahn als Football-Profi. Gegen die Buccaneers sind die Lions favorisiert, obwohl das Team bis zum Erfolg am vergangenen Sonntag 32 Jahre auf einen Playoff-Sieg warten musste. Bei einem Sieg gegen die Bucs fehlt der Mannschaft noch ein weiterer Erfolg zum Einzug in den Super Bowl. Das hat seit Mark Nzocha mit den San Francisco 49ers vor vier Jahren kein Deutscher mehr geschafft. Die Rolle von St. Brown als bestem Passempfänger der Lions ist allerdings deutlich wichtiger. Basketball: Mavericks verlieren bei Doncic-Comeback - Raptors überrollen Heat Die Dallas Mavericks mit dem Würzburger Maxi Kleber haben beim Comeback von Luka Doncic ihr Auswärtsspiel bei den Los Angeles Lakers verloren. Nach drei Spielen ohne den am Sprunggelenk verletzten Slowenen unterlagen die Mavericks am Mittwochabend 110:127. Doncic kam in LA auf ein Triple Double aus 33 Punkten, 13 Rebounds und 10 Vorlagen, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Kleber verbuchte sechs Punkte und drei Vorlagen. Für den 31-Jährigen war es das erst dritte Spiel nach monatelanger Verletzungspause. Beim NBA-Rekordmeister war D'Angelo Russell mit 29 Punkten am erfolgreichsten. Anthony Davis kam auf 28 Zähler und 12 Rebounds, Superstar LeBron James traf für 25 Punkte. In einer der früheren Partien sorgten die Toronto Raptors um Weltmeister Dennis Schröder für den höchsten Halbzeit-Rückstand in der Geschichte der Miami Heat. Die Kanadier führten zur Pause mit 35 Punkten Vorsprung und gewannen das Spiel am Ende 121:97. Schröder kam auf neun Punkte und sechs Vorlagen, bester Mann war Gary Trent Jr. mit 28 Punkten für die Raptors. „Wir haben sehr viele Dreier getroffen und den Ball echt extrem krass bewegt", sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur. „In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen, aber es war heute auch echt viel los." Raptors-Trainer Darko Rajaković sei stark belastet gewesen, weil er gut befreundet gewesen sei mit dem am Morgen an den Folgen eines Herzinfarkts verstorbenen Darko Rajaković, einem Assistenztrainer der Golden State Warriors. Erschwerend sei dann hinzu gekommen, dass das Team ohne Stammkraft Pascal Siakam gespielt habe. Der letzte Startspieler aus der Meister-Mannschaft 2019 wechselt zu den Indiana Pacers. Isaiah Hartenstein holte mit den New York Knicks einen 109:94-Erfolg gegen die Houston Rockets und steuerte sieben Punkte und elf Rebounds bei. Die Orlando Magic verloren ohne die Wagner-Brüder 104:106 bei den Atlanta Hawks. Franz Wagner ist verletzt, Moritz Wagner wurde von Trainer Jamahl Mosley die zweite Partie in Serie gar nicht eingesetzt. Mit 16 Siegen und 25 Niederlagen sind die Raptors im Osten Zwölfter unter 15 Teams. Außerdem wurde bekannt, dass sich Toronto mit den Indiana Pacers auf einen Spielertausch geeinigt hat: Der kamerunische All-Star Pascal Siakam verlässt die Raptors, dafür kommen Bruce Brown, Kira Lewis und Jordan Nwora nach Toronto. Zudem sicherte sich der Schröder-Klub drei Erstrunden-Picks beim nächsten Draft. Ohne die Wagner-Brüder hat Orlando Magic bei den Atlanta Hawks in letzter Sekunde mit 104:106 verloren. Dejounte Murray erzielte mit der Schlusssirene die entscheidenden zwei Punkte für die Gäste, Orlando hat damit auch wegen zahlreichen Verletzungen sieben der letzten zehn Spiele verloren. Mit der Bilanz von 22 Siegen bei 19 Niederlagen halten die Magic als Achter im Osten dennoch Kontakt zu den direkten Play-off-Plätzen. Besser lief es für Isaiah Hartenstein, der Center hat mit den New York Knicks gegen die Houston Rockets mit 109:94 gewonnen.

