US-Sport kompakt Seider bleibt mit Detroit im Play-off-Rennen in der NHL

In der Eastern Conference sind noch zwei Plätze für die Play-offs zu vergeben. Die New York Islanders (90), die am Samstag 2:3 nach Penaltyschießen bei den New York Rangers verloren, werden sich wohl Rang drei in der Metropolitan Division sichern und sich damit qualifizieren. Um den zweiten Wildcard-Platz hinter Tampa Bay kämpft Detroit (beide Atlantic Division) gegen Washington und Philadelphia (beide Metropolitan).