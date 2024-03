US-Sport kompakt Schröder verliert Weltmeister-Duell gegen Wagner-Brüder

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

14.03.2024 , 07:32 Uhr

Dennis Schröder hat mit seinen Brooklyn Nets den nächsten Dämpfer im Kampf um eine Play-off-Teilnahme in der NBA erlitten. Foto: dpa/John Raoux

Basketball: Schröder verliert Weltmeister-Duell gegen Wagner-Brüder Bitterer Rückschlag im Weltmeister-Duell: Basketball-Champion Dennis Schröder hat mit seinen Brooklyn Nets den nächsten Dämpfer im Kampf um eine Play-off-Teilnahme in der NBA erlitten. Die Nets unterlagen bei den Orlando Magic um Schröders Nationalmannschaftskollegen Franz und Moritz Wagner mit 106:114 und verlieren die heiße Meisterschaftsphase immer mehr aus den Augen. Schröder gelangen als Starter 13 Punkte sowie drei Assists. Auf der Gegenseite kam Franz Wagner auf 14 Punkte und sechs Assists, Moritz Wagner steuerte in seinen elf Minuten Spielzeit zwei Zähler und einen Assist bei. Die Nets verschliefen den Start und lagen schon nach dem ersten Viertel 16:33 hinten. Orlandos Sieg geriet zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr. Mit einer Bilanz von 26 Siegen und 40 Niederlagen liegt Brooklyn recht deutlich hinter Schröders Ex-Klub Atlanta Hawks (29:36), der im Osten derzeit den letzten Platz für das Play-In-Turnier belegt. Orlando (38:28) steuert dagegen als Fünfter der Eastern Conference weiter voll auf Play-off-Kurs. Ihren nächsten Sieg feierten derweil die Dallas Mavericks mit Maximilian Kleber. Während der deutsche Nationalspieler beim 109:99-Erfolg gegen die Golden State Warriors bei seinem Kurzeinsatz ohne Punkte blieb, avancierte Kyrie Irving mit 23 Zählern zum besten Scorer. Superstar Luka Doncic musste sich nach zuletzt sieben Triple-Doubles in Serie diesmal mit 21 Punkten, neun Assists und drei Rebounds begnügen. Die Mavs rangieren im Westen mit 38 Siegen bei 28 Niederlagen auf dem achten Platz. Dahinter folgen die Los Angeles Lakers, die in der Nacht zu Donnerstag eine 107:120-Niederlage bei den Sacramento Kings kassierten. NBA-Ikone LeBron James blieb auf Seiten der Lakers mit 18 Punkten verhältnismäßig unauffällig. Titelverteidiger Denver Nuggets besiegte unterdessen in der Neuauflage des letztjährigen NBA-Finals die Miami Heat 100:88 und übernahm damit wieder die Spitzenposition im Westen - obwohl der zweimalige MVP Nikola Jokic diesmal nur zwölf Punkte beisteuerte. Eishockey: Draisaitl führt Edmonton zum Kantersieg Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat wieder einmal seinen großen Wert für die Edmonton Oilers unter Beweis gestellt. Beim 7:2-Kantersieg der Kanadier in der NHL gegen die Washington Capitals um den russischen Superstar Alexander Owetschkin überzeugte Draisaitl mit vier Scorerpunkten. Nach seinem Treffer zur Führung in Überzahl bereitete der 28-Jährige drei weitere Tore vor. Großen Anteil am Sieg hatte auch Zach Hyman mit drei Treffen. Edmonton liegt als fünftbestes Team im Westen klar auf Kurs Richtung Play-offs. In der Rangliste der besten Punktesammler liegt Draisaitl mit 86 Zählern auf dem achten Platz.

(RP/SID/dpa)