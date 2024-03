US-Sport kompakt Schröder führt Nets zu wichtigem Erfolg in der NBA

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

01.03.2024 , 07:27 Uhr

Dennis Schröder (17) überzeugte im Spiel gegen Ex-Verein Atlanta Hawks mit 23 Punkten. ( Foto: dpa/Noah K. Murray

NHL: Seiders Erfolgsserie mit Detroit gerissen Die Erfolgsserie von Moritz Seider mit den Detroit Red Wings ist gerissen. Nach sechs Siegen in Folge in der nordamerikanischen Profiliga NHL unterlag das Team um den Eishockey-Vizeweltmeister den New York Islanders 3:5, kann sich als Vierter in der Atlantic Division aber dennoch weiter Hoffnungen auf die Play-offs machen. Erfolgreicher verlief der Spieltag dagegen für zwei andere deutsche Profis, die an diesem Abend im Einsatz waren. Der WM-Zweite John-Jason Peterka feierte einen knappen 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Tampa Bay Lightning, Torhüter Philipp Grubauer parierte dazu beim 2:0 der Seattle Kraken gegen die Pittsburgh Penguins 33 Schüsse. Nico Sturm und die San Jose Sharks kassierten durch das 4:6 gegen die Anaheim Ducks die fünfte Pleite in Folge. Im Kampf um die Play-offs hat Basketball-Weltmeister Dennis Schröder einen wichtigen Sieg mit den Brooklyn Nets eingefahren. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft führte das Team aus dem Big Apple zu einem 124:97 gegen die Atlanta Hawks und erzielte dabei starke 23 Punkte. Schröder steuerte zudem acht Rebounds und sieben Assists bei. Die Nets (23:36) bleiben zwar auf Rang elf der Eastern Conference, verkürzten aber den Abstand auf Atlanta (26:33) auf dem zehnten Platz. Dieser berechtigt zur Teilnahme am Play-In-Turnier. Am Samstag treffen die beiden Teams erneut aufeinander. Die Brüder Franz und Moritz Wagner, die am vorherigen Spieltag noch einen Sieg im deutschen Duell mit Schröder gefeiert hatten, waren ebenfalls erfolgreich. Die beiden Weltmeister erzielten jeweils 14 Punkte beim 115:107 gegen die Utah Jazz und bleiben auf Play-off-Kurs. Mit dem Erfolg festigte das Team aus Florida den siebten Platz im Osten. Isaiah Hartenstein musste sich dagegen dem einmal mehr überragenden Stephen Curry geschlagen geben. Der Superstar der Golden State Warriors erzielte 31 Zähler beim 110:99 gegen die New York Knicks, bei denen Hartenstein auf sechs Punkte, sechs Rebounds und zwei Assists kam. Eine weitere Glanzleistung legte Victor Wembanyama hin. Das französische Wunderkind war mit 28 Punkten, 13 Rebounds und fünf Blocks maßgeblich am 132:118 der San Antonio Spur gegen Oklahoma City Thunder und dem Ende der seit fünf Partien andauernden Pleitenserie beteiligt.

