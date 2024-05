US-Sport kompakt Rangers vergeben ersten Matchball aufs Play-off-Halbfinale

Die Dallas Mavericks sind in der Zweitrundenserie der NBA-Play-offs gegen die Oklahoma City Thunder mit 2:1 Siegen in Führung gegangen. Am Samstag (Ortszeit) gewannen die Texaner ihr Heimspiel gegen das beste West-Team der Hauptrunde mit 105:101 (51:52). Damit fehlen Dallas noch zwei Siege, um in die nächste Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga einzuziehen. Die nächste Begegnung findet am Montag (Ortszeit) erneut in Dallas statt.