US-Sport kompakt Pleiten für Draisaitl und Seider – Sturm gewinnt

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

16.02.2024 , 07:44 Uhr

Warren Foegele (37) von den Edmonton Oilers greift nach dem Puck, während er von Matthew Kessel (51) von den St. Louis Blues bedrängt wird. Foto: dpa/Scott Kane

Trotz eines Treffers von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team um den deutschen Eishockey-Star verlor die Partie in der nordamerikanischen Profiliga NHL bei den St. Louis Blues mit 3:6. Draisaitl hatte dabei im ersten Abschnitt zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen, aufgrund von sieben Strafen nach der ersten Drittelpause mussten die Oilers in der Folge aber immer wieder in Unterzahl spielen. Wenig erfolgreich verlief der Abend auch für Vizeweltmeister Moritz Seider. Mit den Detroit Red Wings unterlag der Verteidiger den Vancouver Canucks 1:4. Dazu riss nach vier Erfolgen die kurze Siegesserie von Tim Stützle und den Ottawa Senators durch das 1:5 gegen die Anaheim Ducks. Mit den Buffalo Sabres kassierte auch John-Jason Peterka eine bittere 0:4-Niederlage bei den Florida Panthers. Einen Sieg feierten dagegen die San Jose Sharks mit Nico Sturm. Beim 6:3 gegen die Calgary Flames steuerte der WM-Zweite zudem einen Assist bei. Torhüter Philipp Grubauer kam beim 4:1 seiner Seattle Kraken gegen die Boston Bruins nicht zum Einsatz, nachdem er erst vor zwei Tagen nach langer Pause sein Comeback gegeben hatte. Basketball: Wichtiger Sieg für Golden State Warriors vor All-Star-Pause Die Golden State Warriors haben vor der All-Star-Pause in der NBA einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-off-Plätze gegen einen direkten Konkurrenten eingefahren. Am Donnerstag (Ortszeit) setzte sich das Team um Superstar Stephen Curry mit 140:137 (84:71) bei den Utah Jazz durch. Auf dem zehnten Platz in der Western Conference darf sich der Meister von 2022 zumindest weiter Hoffnungen auf die Play-offs machen. Die Utah Jazz als Elfter würden die Endrunde in der nordamerikanischen Basketballliga verpassen. Klay Thompson avancierte mit einem persönlichen Saisonbestwert von 35 Punkten zum besten Werfer, obwohl der 34-Jährige zum ersten Mal seit seiner Debütsaison 2011/12 nur von der Bank in ein Spiel ging. Dabei traf Thompson sieben Dreier. Curry blieb mit 16 Zählern für seine Verhältnisse unauffällig. Die Warriors haben ihre vergangenen fünf Auswärtsspiele gewonnen. Die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo verloren ihr letztes Spiel vor der All-Star-Pause, mit 110:113 (57:57) zog der Meister von 2021 bei den Memphis Grizzlies den Kürzeren. Auch 35 Punkte von Antetokounmpo konnten die zweite Niederlage Milwaukees nacheinander nicht verhindern. Die Minnesota Timberwolves zementierten durch einen 128:91 (66:51)-Auswärtssieg bei den Portland Trail Blazers ihren Status als derzeit bestes Team der Western Conference. Der Ligabetrieb in der NBA pausiert nun, da das All-Star-Wochenende in Indianapolis ansteht. Beim Showevent treten die besten Spieler der Liga gegeneinander an.

(RP/SID/dpa)