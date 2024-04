US-Sport kompakt Peterka in NHL fünf Wochen vor Eishockey-WM in Bestform

Gut einen Monat vor der Eishockey-Weltmeisterschaft hat Nationalspieler JJ Peterka seine starke Form mit einem Doppelpack in der NHL bestätigt. Der 22-jährige Stürmer aus München erzielte beim 6:2 der Buffalo Sabres gegen die Washington Capitals am Dienstagabend (Ortszeit) die wichtigen Tore zum 2:1 und 3:1. Für Peterka war es der vierte NHL-Doppelpack seiner Karriere und die Saisontore 27 und 28. Trifft Peterka in den ausstehenden sechs Hauptrundenspielen noch zweimal, zieht er in der Rangliste der deutschen Profis mit den meisten Treffern in einer NHL-Saison an Marco Sturm vorbei auf Rang drei. Mehr Tore in einer Spielzeit erzielt hätten dann nur Leon Draisaitl (55/Edmonton Oilers) und Tim Stützle (39/Ottawa Senators).