US-Sport kompakt Peterka gewinnt mit Buffalo deutsches NHL-Duell gegen Grubauer

Die New York Knicks um den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein bleiben auf ihrer Auswärtsreise an die Westküste der USA ungeschlagen. Am Montag (Ortszeit) gewann das Team aus New York mit 119:112 (62:56) bei den Golden State Warriors und machte damit den dritten Auswärtserfolg in Serie in der NBA perfekt. Insgesamt sind die Knicks seit vier Partien in der nordamerikanischen Basketballliga unbesiegt.