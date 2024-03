US-Sport kompakt Orlandos Siegesserie reißt – Theis will den NBA-Titel

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

24.03.2024 , 09:22 Uhr

Keon Ellis (l) von den Sacramento Kings in Aktion gegen Franz Wagner von den Orlando Magic. Foto: dpa/Kevin Kolczynski

NBA: Wagner-Brüder unterliegen Sacramento knapp Die Orlando Magic haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA eine knappe Heimniederlage kassiert. Gegen die Sacramento Kings unterlag das Team um die deutschen Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner am Samstag (Ortszeit) mit 107:109 (56:54). Franz Wagner kam auf 18 Punkte und vier Assists. Moritz Wagner verbuchte vier Punkte und fünf Rebounds. Sacramento drehte die hin und her wogende Partie in den letzten Sekunden, Orlandos Topscorer Paolo Banchero vergab schließlich den Dreier zum möglichen Sieg. Für die Magic war es die erste Niederlage nach fünf Siegen in Serie, das Team liegt aber klar auf Playoff-Kurs und hat mindestens einen Platz im Qualifikationsturnier sicher. In der Tabelle der Eastern Conference zogen die New York Knicks um Isaiah Hartenstein vorbei, die souverän mit 105:93 gegen die Brooklyn Nets gewannen. Hartenstein stand wieder in der Startformation und verbuchte starke 17 Punkte und neun Rebounds sowie vier Ballgewinne. Dennis Schröder zeigte für Brooklyn eine durchwachsene Partie, kam bei schwacher Wurfquote auf neun Punkte und sieben Rebounds. Für Brooklyn war es die sechste Niederlage in Serie. Bei noch elf ausstehenden Spielen müssten sie bereits fünf Spiele mehr als die Atlanta Hawks gewinnen, um noch als Zehnter das Play-in-Turnier zu erreichen. In der Western Conference könnten die Houston Rockets dies schaffen. Gegen die Utah Jazz gelang den Texanern mit einem deutlichen 147:119 der achte Sieg in Serie. Die Rockets liegen nun nur noch einen Sieg hinter den Golden State Warriors. Eine bemerkenswerte Formation wählten die Portland Trail Blazers gegen Meister Denver Nuggets. Die verletzungsgeplagten Trail Blazers, die sich nicht mehr für die Playoffs qualifizieren können, starteten beim knappen 111:114 mit fünf Profis in ihrem ersten NBA-Jahr in die Partie. Das war laut NBA erst zum zweiten Mal der Fall, seit die Liga seit der Saison 1971/72 die Startaufstellungen erfasst. NBA-Star Theis: „Meisterschaft ist das Ziel" Basketball-Weltmeister Daniel Theis schielt mit den Los Angeles Clippers auf den NBA-Titel. „Man hat gesehen, wie gut wir spielen können, wenn alle fit sind. Wir hatten einen Lauf mit 25 Siegen und fünf Niederlagen. Jetzt hatten wir nach und nach kleine Verletzungen. Bis zu den Play-offs geht es darum, dass wir alle so fit wie möglich sind. Und dann ist die Meisterschaft das Ziel", sagte Theis dem SID. Der 31-Jährige war im vergangenen November von den Indiana Pacers nach LA gewechselt und überzeugt seitdem als Rollenspieler. Im Star-Ensemble um Kawhi Leonard, James Harden, Paul George und den derzeit verletzten Russell Westbrook fand sich der Center rasch zurecht. „Dadurch dass ich einige Jahre in der NBA spiele und oft gegen die gespielt habe, ging das relativ schnell. Und im Endeffekt haben ja alle ein Ziel", so Theis. Auf der Jagd nach dem Meisterring, es wäre der erste in der Klubhistorie, ist für große Egos kein Platz. „Natürlich haben die Meisten schon viele persönliche Ziele erreicht - MVP-Awards, Allstar etc. Jetzt steht die Meisterschaft ganz oben", sagte Theis: „Deshalb ist es wichtig, dass alle ihre persönlichen Ziele hinten anstellen und sich dem Teamerfolg unterordnen." Im Play-off-Rennen der Western Conference liegen die Clippers derzeit aussichtsreich auf Rang vier, am Sonntag (20.30 Uhr/ProSieben und DAZN) treffen Theis und Co. auf die Philadelphia 76ers. NHL: Deutliche Niederlage für Edmonton Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der Eishockey-Profiliga NHL eine herbe Niederlage kassiert. Bei den Toronto Maple Leafs stand es vor dem Schlussdrittel 0:5, am Ende hieß es 3:6 aus Sicht der Oilers. Draisaitl traf mit seinem 36. Saisontor zum Endstand. Während die Oilers trotz der Niederlage die Play-offs weiter fest im Blick haben, müssen Moritz Seider und die Detroit Red Wings nach dem 0:1 bei den Nashville Predators mehr denn je um die Endrundenteilnahme zittern. Derzeit ist Detroit Achter in der Eastern Conference. Tim Stützle und die Ottawa Senators feierten ein 5:2 bei den New Jersey Devils, der Viersener gab die Vorlage zum dritten Tor der Sens, deren Play-off-Chancen allerdings nur noch theoretischer Natur sind. Im deutschen Duell mit Lukas Reichel und den Chicago Blackhawks reichte Vizeweltmeister Nico Sturm und den San Jose Sharks auch eine 4:0-Führung nicht, um die siebte Niederlage nacheinander zu verhindern. San Jose, mit einer Bilanz von zwölf Siegen und 46 Niederlagen das schwächste Team der Liga, unterlag Chicago vor heimischem Publikum nach Verlängerung mit 4:5. Erst 47 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit war den Gästen der Ausgleich gelungen. Sturm steuerte einen Assist bei, Reichel blieb ohne Scorerpunkt. Trotz des Erfolgs bleiben die Blackhawks mit großem Rückstand Letzter der Central Division.

(RP/SID/dpa)