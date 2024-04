US-Sport kompakt Oilers verlieren ohne Draisaitl zum Hauptrundenabschluss

Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel steht Deutschland für die Weltmeisterschaft in Tschechien nicht zur Verfügung. Der Angreifer der Chicago Blackhawks spielt stattdessen in den Playoffs für die Rockford IceHogs in der zweitklassigen AHL. Das berichteten US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) vor dem letzten Saisonspiel gegen die Los Angeles Kings unter Berufung auf Reichels Trainer Luke Richardson. Reichel hat eine durchwachsene NHL-Saison hinter sich und musste schon in den vergangenen Monaten für das Entwicklungsteam der Blackhawks auflaufen.