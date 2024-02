US-Sport kompakt Niederlagen für Wagner-Brüder, Kleber und Theis

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

26.02.2024 , 08:31 Uhr

NBA: Niederlagen für Wagner-Brüder, Kleber und Theis Die Orlando Magic um die deutschen Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben in der NBA nach zuvor drei Siegen wieder verloren. Gegen die Atlanta Hawks unterlag das Team am Sonntag 92:109. Franz Wagner war mit 19 Zählern bester Werfer für Orlando, das erstmals in dieser Saison auf den erkrankten Paolo Banchero verzichten musste. Wagner kam zudem auf acht Rebounds und fünf Vorlagen. Sein älterer Bruder Moritz Wagner verbuchte zwei Zähler und fünf Rebounds. Für die Gastgeber war es der erste Sieg nach zuvor drei Pleiten. Auch Maxi Kleber ging in der besten Basketball-Liga der Welt als Verlierer vom Feld. Mit den Dallas Mavericks gab es ein 111:133 gegen die Indiana Pacers. Die 33 Punkte von Luka Doncic und 29 Zähler von Kyrie Irving waren zu wenig für Dallas. Kleber kam in 25 Minuten von der Bank auf drei Punkte. Der zuletzt fehlende Daniel Theis unterlag mit den Los Angeles Clippers 107:123 gegen die Sacramento Kings. Der Weltmeister erzielte dabei acht Punkte. Der serbische Star Nikola Jokic überragte dagegen mit seinem dritten Triple-Double in Serie. Beim 119:103 der Denver Nuggets gegen die Golden State Warriors verbuchte er 32 Punkte, 16 Rebounds und 16 Vorlagen. Drei zweistellige Werte in den wichtigsten Statistik-Kategorien gelangen ihm damit zum bereits 18. Mal in dieser Saison. NHL: Siege für Seider und Peterka Die deutschen Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider und John-Jason Peterka haben in der nordamerikanischen NHL Erfolge gefeiert. Seider holte mit den Detroit Red Wings beim 3:2 n.V. bei den Chicago Blackhawks den fünften Sieg in Serie und steuert weiter auf Play-off-Kurs. Peterka gelang mit den Buffalo Sabres ein überraschendes 3:2 n.P. gegen die Carolina Hurricanes. Beide Nationalspieler blieben ohne Torbeteiligung. In Chicago wurde Klublegende Chris Chelios eine besondere Ehre zuteil: Die Nummer 7 des früheren Verteidigers und Hall-of-Famers wird künftig nicht mehr vergeben. Der 62-jährige US-Amerikaner gewann dreimal den Stanley Cup, jedoch nie mit den Blackhawks aus seiner Geburtsstadt Chicago. In Newark knackte der Russe Nikita Kutscherow beim 4:1 seines Klubs Tampa Bay Lightning über die gastgebenden New Jersey Devils als erster Spieler in dieser Saison die Marke von 100 Punkten. Mit seinen drei Assists und dem Tor zum Endstand steht der 30-Jährige bei 102 Zählern - 38 Tore und 64 Vorlagen. NHL: Kane trifft für Red Wings bei Rückkehr nach Chicago Patrick Kane ist für Fans der Chicago Blackhawks eine Legende. Bei seiner Rückkehr nach dem Abschied vor einem Jahr wird er gefeiert - obwohl er im Trikot des Rivalen das Siegtor erzielt. Chicago (dpa) - NHL-Star Patrick Kane hat die Detroit Red Wings um Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider bei seiner Rückkehr nach Chicago zum Sieg geschossen. Beim 3:2 gegen die Blackhawks traf Kane am Sonntag in der Verlängerung. Es war das erste Spiel für ihn in Chicago seit dem Abschied von den Blackhawks vor einem Jahr. Trotz des Tores im Trikot des großen Rivalen aus Detroit feierten die Zuschauer Kane in Chicago lautstark. Kane spielte 16 Jahre lang für das Team und w

