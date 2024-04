US-Sport kompakt NFL-Profi Equanimeous St. Brown findet neues Team

Die New York Knicks um den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein haben in der NBA einen wichtigen Sieg im Play-off-Rennen eingefahren. Am Donnerstag (Ortszeit) bezwangen die Knicks auswärts die Boston Celtics mit 118:109 (69:48), damit fügte New York dem besten Team der NBA die erste Heimniederlage nach zuvor 13 Heimsiegen in Serie zu.