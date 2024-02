US-Sport kompakt Neuer Trainer für Basketball-Weltmeister Dennis Schröder

20.02.2024 , 07:17 Uhr

Dennis Schröder, Guard der Brooklyn Nets, Foto: dpa/Noah K. Murray

Neuer Coach für Schröder in der NBA Basketball-Weltmeister Dennis Schröder muss sich bei seinem neuen Club Brooklyn Nets auf einen neuen Trainer einstellen. Das NBA-Team aus New York trennte sich am Montag von Chefcoach Jacque Vaughn. Schröder war erst vor Kurzem innerhalb der NBA von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets gewechselt und hat bislang erst drei Spiele mit seinem neuen Team absolviert. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Die Nets reagierten mit der Trainer-Trennung auf die unbefriedigende sportliche Lage. Brooklyn (21:33 Siege) ist momentan Elfter im Osten und droht, die Playoffs zu verpassen. Vor dem All-Star-Wochenende hatten die Nets mit 86:136 gegen die Boston Celtics verloren. „Das war eine unglaublich schwierige Entscheidung, aber wir glauben, dass sie für die Zukunft des Teams die beste ist“, sagte Sean Mark, der General-Manager des Clubs. Die Nets hatten erst vor einem Jahr den Vertrag mit Vaughn bis 2027 verlängert. Der 49-Jährige war am 1. November zum Interims-Cheftrainer befördert worden, nachdem das Team sich vom früheren MVP Steve Nash getrennt hatte. NHL: Draisaitl, Stützle und Seider öffnen die Tür Die deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl, Tim Stützle und Moritz Seider haben ihren Teams in der NHL den Weg zum Sieg geebnet. Allen drei gelang am Montag das Führungstor, Draisaitl verbuchte beim 6:3 seiner Edmonton Oilers bei den Arizona Coyotes sogar drei Scorerpunkte. Im Schlussdrittel bereitete er zwei Treffer vor. Für Draisaitl war es das 27. Saisontor, für Arizona die zehnte Niederlage in Serie. Stark spielte auch Stützle beim 4:2 seiner Ottawa Senators bei Ex-Meister Tampa Bay Lightning. Das 1:0 erzielte er selbst, das 2:0 legte er auf. Mit 51 Scorerpunkten nach 52 Spielen liegt der 22-Jährige nicht weit hinter Draisaitl (68). Die Play-off-Plätze sind für Ottawa dennoch außer Reichweite, Edmonton liegt dagegen auf Kurs, Chancen auf die Endrunde haben auch die Detroit Red Wings. Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Beim Sieg des elfmaligen Meisters bei den Seattle Kraken (4:3 nach Verlängerung) gelang Verteidiger Seider sein siebtes Saisontor. US-Star Patrick Kane legte den Treffer auf, es war der 800. Assist in der NHL-Karriere des dreimaligen Stanley-Cup-Gewinners. Ein weiterer Verteidiger schoss das Siegtor für die Red Wings: Ben Chiarot traf nach 1:07 Minuten in der Overtime. Kraken-Torwart Philipp Grubauer stand nicht auf dem Eis. Geschlechterkampf der Dreier-Stars: Curry schlägt Ionescu Basketball-Superstar Stephen Curry hat den „Kampf der Geschlechter“ gegen Topspielerin Sabrina Ionescu gewonnen, sich in einem spektakulären Dreier-Wettbewerb aber mächtig strecken müssen. Im Duell der wohl weltbesten „Scharfschützen“ der Männer-Eliteklasse NBA und der Frauenliga WNBA setzte sich der viermalige Meister von den Golden State Warriors im Rahmen des Allstar-Wochenendes der NBA mit 29:26 gegen die Weltmeisterin von New York Liberty durch. „Großartige Unterhaltung, großartige Würfe, starke 70 Sekunden von uns beiden“, sagte Curry (35) nach dem mit Spannung erwarteten ersten Vergleich dieser Art. Ionescu (26) forderte sogleich eine Revanche: „Offensichtlich hat Steph verdient gewonnen, aber beim nächsten Mal will ich es besser machen.“ Den offiziellen Dreier-Wettbewerb der NBA-Asse, der kurz zuvor ausgetragen wurde, hätten beide gewonnen - Damian Lillard von den Milwaukee Bucks lag mit 24 Punkten vorne. Die maximale Punktzahl bei dem Format sind 40. Beim Allstar-Game der WNBA hatte Ionescu mit sagenhaften 37 Punkten geglänzt und danach Curry herausgefordert.

