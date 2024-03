US-Sport kompakt NBA-Sieg für Theis – Dallas verliert trotz Doncic-Show

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

02.03.2024 , 09:18 Uhr

Washington Wizards Forward Corey Kispert (r) wirft gegen Los Angeles Clippers Center Daniel Theis. Foto: dpa/Ryan Sun

NBA: Sieg für Theis - Dallas verliert trotz Doncic-Show Basketball-Weltmeister Daniel Theis ist mit den Los Angeles Clippers in der NBA den nächsten Schritt Richtung Play-offs gegangen. Die Kalifornier gewannen souverän 140:115 gegen Ost-Schlusslicht Washington Wizards. Theis verpasste ein Double Double mit neun Punkten und acht Rebounds dabei nur knapp. Maxi Kleber und den Dallas Mavericks dagegen half auch das nächste Triple Double von Superstar Luka Doncic nicht zum Erfolg. Die Texaner verloren 110:138 bei Rekordmeister Boston Celtics, der den zehnten Sieg in Serie feierte und den Osten weiter souverän anführt. In rund 20 Minuten Spielzeit steuerte Kleber je zwei Rebounds und Assists sowie einen Punkte bei, Doncic legte zu seinen 37 Punkten noch zwölf Rebounds und elf Assists auf. Die Mavericks liegen trotz der Niederlage weiter in Schlagdistanz zu den direkten Play-off-Rängen. Eine dominante Vorstellung zeigte einmal mehr der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo. Der „Greek Freak" führte seine Milwaukee Bucks mit 46 Punkten und 16 Rebounds zum 113:97-Sieg bei den Chicago Bulls. Trotz gutem Stützle: Nächste NHL-Pleite für Senators Trotz zweier Assists von Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der NHL die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen die Arizona Coyotes verlor das Team aus Kanada mit 3:5. Als Tabellenletzter der Atlantic Division ist die Qualifikation für die Play-offs für Ottawa inzwischen in weite Ferne gerückt. „Wir müssen von Anfang an bereit sein", sagte Torwart Anton Forsberg, dessen Team schnell mit 0:3 in Rückstand geraten war: „Wir müssen daran arbeiten, das erste Tor zu erzielen. Es ist immer einfacher, mit einer Führung zu spielen und nicht ständig einem Rückstand hinterherzulaufen." Arizona beendete durch den Erfolg hingegen eine 14 Partien andauernde Niederlagenserie. Seit dem 22. Januar hatten die Coyotes nicht mehr gewonnen.

