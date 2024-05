US-Sport kompakt NBA-Profi Kleber droht Saisonaus wegen Schulterverletzung

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

05.05.2024 , 09:34 Uhr

Maxi Kleber (m.) im Spiel gegen die Los Angeles Clippers. Dem Deutschen droht nach einer Schulterverletzung das Saisonaus. Foto: dpa/Jeffrey McWhorter

Dem deutschen Basketballprofi Maxi Kleber von den Dallas Mavericks droht in der nordamerikanischen Profiliga NBA Medienberichten zufolge das vorzeitige Saisonaus. Wie unter anderen die Nachrichtenagentur AP und der Fernsehsender ESPN unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Klubs berichten, hat sich der 32-Jährige beim Sieg der Texaner gegen die Los Angeles Clippers am Freitag (Ortszeit) derart schwer an der Schulter verletzt, dass weitere Einsätze des gebürtigen Würzburgers in den kommenden Wochen kaum möglich sein sollen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bisher nicht. Die Mavs um Kleber und den slowenischen Superstar Luka Doncic stehen bereits in der zweiten Runde der Play-offs. Kleber kam beim entscheidenden Erstrundensieg zum 4:2 in der Best-of-seven-Serie gegen die Clippers verletzungsbedingt nur fünf Minuten zum Einsatz und erzielte vier Punkte. Nachdem er zu Beginn des zweiten Viertels bei einem Korbleger gefoult worden war, ging er zu Boden und musste mit einer Verletzung an der rechten Schulter die Partie frühzeitig beenden. Dallas, der Ex-Klub von Superstar Dirk Nowitzki, trifft im Halbfinale der Western Conference ab Dienstag (Ortszeit) auf die favorisierten Oklahoma City Thunder. Eishockey: Boston entscheidet Serie gegen Toronto in der Overtime Die Boston Bruins stehen nach einer dramatischen Serie in der zweiten Runde der Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Der sechsmalige Stanley-Cup-Gewinner setzte sich im entscheidenden siebten Spiel gegen die Toronto Maple Leafs in der Verlängerung mit 2:1 durch. Nächster Gegner der Bruins sind die Florida Panthers. In Spiel sieben stand es bis zur Mitte des dritten Drittels 0:0, ehe William Nylander Bruins-Torhüter Jeremy Swayman überwand und Toronto, das wieder auf seinen Starspieler Auston Matthews zurückgreifen konnte, in Führung brachte. Hampus Lindholm antwortete allerdings nur 81 Sekunden später mit dem Ausgleich, in der Verlängerung entschied der Tscheche David Pastrnak nach 114 Sekunden die Partie und damit die Best-of-seven-Serie. Basketball: Denver verliert daheim gegen Minnesota Rückschlag für die Denver Nuggets bei der Mission Titelverteidigung: Der NBA-Champion kassierte zum Auftakt seiner Viertelfinalserie gegen die Minnesota Timberwolves in eigener Halle ein 99:106. Überragender Akteur war Minnesotas Anthony Edwards, der mit 43 Punkten einen neuen Karrierebestwert erzielte. Nuggets-Superstar Nikola Jokic kam im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie auf 32 Punkte, acht Rebounds und neun Assists. „Meine Mannschaftskameraden vertrauen mir in kritischen Momenten des Spiels auf jeder Position. Ich versuche, für sie da zu sein", sagte Edwards, der starke 17 seiner 29 Würfe aus dem Feld verwandelte. Der 22-jährige Edwards sei ein „besonderer Spieler", lobte der Serbe Jokic: „Er kann alles auf dem Parkett. Man muss ihm Respekt zollen, wie gut und talentiert er ist". Die Serie wird am Montag (Ortszeit) in Denver fortgesetzt.

(RP/SID/dpa)