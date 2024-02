US-Sport kompakt Nach verpasstem Rekord – Oilers zurück in der Erfolgsspur

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

10.02.2024 , 09:59 Uhr

Edmonton Oilers-Center Connor McDavid (r.) kontrolliert den Puck gegen Anaheim Ducks-Rechtsaußen Jakob Silfverberg. Foto: dpa/Alex Gallardo

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben den Frust über den verpassten Rekord in der nordamerikanischen Profiliga NHL offenbar schnell abgeschüttelt. Drei Tage nach der Niederlage bei den Vegas Golden Knights gewannen die Oilers am Freitag (Ortszeit) ihr Spiel bei den Anaheim Ducks mit 5:3. Draisaitl erzielte im finalen Drittel in Überzahl den Treffer zum 4:3, der die Oilers zum ersten Mal in Führung brachte. Zudem steuerte er einen Assist bei. Überragender Akteur bei den Kanadiern war jedoch Evander Kane mit drei Toren. Zudem servierte Draisaitls kongenialer Sturmpartner Connor McDavid drei Vorlagen, unter anderem zum Treffer des Kölners. Mit 61 Punkten liegen die Oilers dank ihrer überragenden Form der vergangenen Wochen inzwischen klar auf Playoff-Kurs. Durch einen Sieg gegen Vegas am Montagabend (Ortszeit) hätten die Oilers den NHL-Rekord von 17 Siegen in Folge einstellen können. Diesen halten seit der Saison 1992/93 die Pittsburgh Penguins. Eine knappe Niederlage setzte es unterdessen für Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks. Chicago, das nach Punkten schlechteste Team der Liga, verlor zu Hause gegen die New York Rangers nach Verlängerung mit 3:4. Reichel blieb in knapp zehn Minuten Einsatzzeit ohne Torbeteiligung. Basketball: 40. Saisonsieg für die Boston Celtics Die Boston Celtics bleiben in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine Klasse für sich. Der Rekordmeister knackte am Freitagabend (Ortszeit) durch einen 133:129-Heimsieg gegen die Washington Wizards bereits im 52. Saisonspiel die Marke von 40 Siegen. Damit führt Boston die NBA weiterhin mit deutlichem Vorsprung an. Kein anderes Team hat aktuell mehr als 36 Siege auf dem Konto. Überragende Spieler bei den Gastgebern waren Topstar Jayson Tatum und Kristaps Porzingis. Während Tatum auf 35 Punkte, zehn Rebounds und acht Assists beisteuerte, kam Porzingis auf 34 Punkte und elf Rebounds. Eine überraschend deutliche Niederlage kassierte unterdessen der amtierende Meister Denver Nuggets. Bei den Sacramento Kings kamen die Nuggets mit 106:135 unter die Räder. Für Denver war es bereits die 17. Niederlage in der laufenden Spielzeit. Der zweimalige MVP Nikola Jokic kam bei den Nuggets, die auf Platz vier in der Western Conference abrutschten, auf 23 Punkte.

(RP/SID/dpa)