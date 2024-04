US-Sport kompakt Moritz Seider verpasst mit Detroit die NHL-Play-offs

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

17.04.2024 , 07:26 Uhr

Moritz Seider von den Detroit Red Wings. Foto: AP/Jim Rassol

Seider verpasst mit Detroit die NHL-Play-offs Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings den Einzug in die Play-offs in der NHL hauchzart verpasst. Die Red Wings gewannen zwar ihr abschließendes Hauptrundenspiel bei den Montreal Canadiens mit 5:4 nach Penaltyschießen, den letzten Wild-Card-Platz in der Eastern Conference sicherten sich aber die punktgleichen Washington Capitals um Ikone Alexander Owetschkin mit einem 2:1-Erfolg bei den Philadelphia Flyers dank der höheren Anzahl an gewonnenen Partien. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Detroit muss damit weiter seit 2016 auf eine Teilnahme an der K.o.-Runde warten. In einem packenden Duell erzielte Seider den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Verteidiger Seider (23) schloss seine dritte Saison bei den Red Wings mit neun Treffern und 33 Assists ab. Goalie Philipp Grubauer verlor mit den nicht für die Play-offs qualifizierten Seattle Kraken mit 3:4 bei den Winnipeg Jets. Die Ottawa Senators siegten ohne den verletzten Tim Stützle zum Hauptrundenabschluss mit 3:1 bei den Boston Bruins. Die abgeschlagenen Chicago Blackhawks verloren mit Lukas Reichel 1:3 bei Meister Vegas Golden Knights. Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben ihr Ticket für die Play-offs bei noch zwei ausstehenden Spielen bereits sicher. NBA: Lakers machen Play-off-Einzug perfekt Die Los Angeles Lakers um Basketball-Superstar LeBron James haben ihr Play-In-Duell mit den New Orleans Pelicans gewonnen und sich für die Playoffs qualifiziert. Der NBA-Rekordmeister holte am Dienstagabend ein 110:106, sicherte sich Position sieben der Setzliste und trifft nun auf Titelverteidiger Denver Nuggets. „Wir haben unser Ticket für die Postseason gelöst, das ist ein guter Sieg“, sagte James dem TV-Sender TNT. Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Zur Neuauflage der Western-Conference-Finals aus der vergangenen Saison, als die Nuggets klar gewannen, meinte er: „Das ist ein schwieriges Kräftemessen, wir müssen es ihnen schwer machen. Sie werden es uns schwer machen.“ Die Pelicans bekommen gegen die Sacramento Kings noch eine letzte Chance auf die Playoffs. Die Lakers hatten zwischenzeitlich 18 Punkte Vorsprung, verloren im Schlussviertel aber den Zugriff und ließen die Pelicans mit einem 19:8-Lauf ausgleichen. Insbesondere Zion Williamson war viel gefährlicher als noch am Sonntag, als die Lakers im letzten Spiel der Hauptrunde deutlich mit 124:108 gewonnen hatten und Williamson auf lediglich zwölf Zähler kam. Sein Korb zum 95:95 keine dreieinhalb Minuten vor Schluss brachte ihn auf eine 40-Punkte-Ausbeute - dann aber ging er offenbar mit Schmerzen in die Kabine und kam nicht mehr zurück. Noch zwei weitere Male kamen die Pelicans danach zum Ausgleich, die Führung gelang aber nicht mehr und mit souveränen Freiwürfen brachte LA den Sieg ins Ziel. Mit 23 Punkten, 9 Rebounds und 9 Vorlagen war James der zweitbeste Werfer der Partie. Anthony Davis kam auf 20 Punkte und 15 Rebounds. Die Pelicans bekommen es am Freitag nun mit den Sacramento Kings zu tun, gegen die sie die vergangenen fünf Spiele alle gewonnen haben. Im Duell zweier Teams aus dem Norden Kaliforniens setzten sich die Kings überraschend deutlich mit 118:94 gegen die Golden State Warriors durch. Kings-Profi Keegan Murray war mit 32 Punkten gefährlichster Werfer auf dem Platz. Stephen Curry beendete seine Saison mit 22 Punkten, die Warriors sind durch die Niederlage ausgeschieden. Klay Thompson erwischte einen ganz schwachen Abend und traf keinen seiner zehn Versuche. Er blieb ohne Punkte.

(RP/SID/dpa)