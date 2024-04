US-Sport kompakt Seider ist mit Detroit in der NHL auf Play-off-Kurs

Weltmeister Franz Wagner hat sich eine Woche vor dem Ende der Hauptrunde in der NBA am Sprunggelenk verletzt und die letzten Spielminuten beim Sieg der Orlando Magic gegen die Chicago Bulls verpasst. Wagner musste den Basketball-Court am Sonntag (Ortszeit) im dritten Viertel verlassen - ob der Berliner den Magic am Dienstag gegen die Houston Rockets zur Verfügung stehen wird, war zunächst offen. Beim 113:98 kam er auf 16 Punkte in 20 Minuten, sein älterer Bruder Moritz Wagner verbuchte acht Zähler in 15 Minuten.