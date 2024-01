US-Sport kompakt Mayo folgt auf Belichick und wird neuer Headcoach der Patriots

Der 24 Jahre alte St. Brown war in der abgelaufenen regulären Saison einer der Garanten für eine der besten Spielzeiten in der Geschichte der Lions, die erstmals seit 1993 wieder ihre Division gewannen. St. Brown stellte dabei in seiner dritten Spielzeit in der NFL diverse persönliche Bestleistungen auf. So erzielte er erstmals zehn Touchdowns und fing 119 Pässe für insgesamt 1515 Yards Raumgewinn. In allen Statistiken zählte er zu den besten Spielern auf seiner Position.