US-Sport kompakt Magic müssen weiter bangen, zwei Scorerpunkte von Draisaitl

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

11.04.2024 , 07:23 Uhr

Basketball: Magic müssen weiter bangen Die Wagner-Brüder müssen mit den Orlando Magic weiter um die direkte Play-off-Teilnahme in der NBA bangen. Ohne den am Knöchel verletzten Basketball-Weltmeister Franz Wagner verlor die Mannschaft aus Florida gegen Topteam Milwaukee Bucks, das auf Starspieler Giannis Antetokounmpo verzichten musste, deutlich mit 99:117. Moritz Wagner kam in 21 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte, konnte die zweite Niederlage in Folge aber nicht verhindern. Zwei Spieltage vor Ende der Regular Season muss Orlando damit weiter zittern. Noch liegt das Team mit 46 Siegen und 34 Niederlagen auf Rang vier im Osten, ein Absturz auf die Play-in-Plätze ist jedoch im Endspurt noch möglich. Aktuell belegen die Philadelphia 76ers mit 45 Siegen und 35 Niederlagen Platz sieben, der nur für die Vor-Play-off-Runde reichen würde. „Wir wollen auf Kurs bleiben. Wir kontrollieren das, was wir kontrollieren können", sagte Magic-Coach Jamahl Mosley: „In den nächsten beiden Spielen müssen wir sehr fokussiert sein." Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks präsentieren sich derweil weiter in Topform. Der bereits für die Play-offs qualifizierte Tabellenfünfte der Western Conference feierte beim 111:92 über Miami Heat den zwölften Sieg in den vergangenen 13 Partien - auch dank Topspieler Luka Doncic, der 29 Punkte, neun Rebounds und neun Assists auflegte. Für Kleber reichte es in 20 Minuten zu vier Punkten und zwei Rebounds. „Wir wissen, dass die Arbeit noch nicht erledigt ist und wir gerade erst anfangen", sagte Aufbauspieler Kyrie Irving. Der kommende Erstrundengegner der Texaner, die Los Angeles Clippers, verloren gegen die Phoenix Suns mit 108:124. Die Clippers, für die Weltmeister Daniel Theis in zehn Minuten zwei Punkte erzielte, hatten dabei mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Neben dem längerfristig am Knie verletzten Topspieler Kawhi Leonard fielen auch James Harden, Paul George und Russel Westbrook aus. Einen Erfolg feierte Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder. Im sportlich weitgehend unbedeutenden Duell gegen sein Ex-Team Toronto Raptors setzten sich seine Brooklyn Nets mit 106:102 durch. Schröder überzeugte mit 21 Punkten und neun Assists. Eishockey: Zwei Scorerpunkte von Draisaitl bei Sieg der Oilers Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat in der NHL getroffen und beim klaren Sieg der Edmonton Oilers gegen die Vegas Golden Knights einen weiteren Treffer aufgelegt. Beim 5:1 gegen den Konkurrenten aus der Pacific Division erzielte Draisaitl am Mittwochabend sein 41. Saisontor, nachdem er zuvor das 3:0 durch Zach Hyman vorbereitet hatte. Die Oilers kontrollierten die Partie auch ohne den verletzten Star Connor McDavid und feierten den dritten Sieg in Serie. In der Hauptrunde der National Hockey League kommt das Team nun auf 101 Punkte. Weniger erfreulich lief der Abend für Nationalspieler Lukas Reichel. Mit den Chicaco Blackhawks unterlag er den St. Louis Blues 2:5.

