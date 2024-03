US-Sport kompakt Draisaitl verliert mit Oilers in letzter Sekunde

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

17.03.2024 , 09:19 Uhr

Die Spieler der Colorado Avalanche (r.) feiern ihr Tor in der Verlängerung, während Leon Draisaitl (l.) von den Edmonton Oilers enttäuscht reagiert. Foto: dpa/JASON FRANSON

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL eine Niederlage in letzter Sekunde kassiert. Gegen die Colorado Avalanche unterlagen die Oilers am Samstag (Ortszeit) mit 2:3 (0:0, 0:1, 2:1) nach Verlängerung. Artturi Lehkonen erzielte den Siegtreffer für die Avalanache in der Schlusssekunde. Draisaitl blieb ohne Torbeteiligung und stand bei allen drei Gegentreffern auf dem Eis. Während die Oilers aber zumindest einen Punkt bekamen und weiterhin auf Play-off-Kurs liegen, gerät die Qualifikation für die Seattle Kraken um Torhüter Philipp Grubauer zunehmend außer Reichweite. Gegen die Nashville Predators unterlagen die Kraken 1:4, es war die vierte Heimniederlage in Serie. Grubauer parierte 26 Schüsse auf sein Tor. Ausgeschieden sind die San Jose Sharks um Nico Sturm, das Team mit den wenigsten Punkten der Liga. Bei den Columbus Blue Jackets unterlagen die Sharks mit 2:4. Dagegen war den Detroit Red Wings mit Moritz Seider nach zuvor sieben Niederlagen in Serie ein wichtiger Sieg gelungen. Gegen die Buffalo Sabres und JJ Peterka gewann Detroit mit 4:1. Durch den Erfolg rückten die Red Wings wieder auf einen Play-off-Rang. Detroit profitierte dabei auch von einem Sieg der Ottawa Senators mit Tim Stützle gegen die New York Islanders. Beim 4:3 nach Verlängerung verbuchte Stützle drei Assists, sein Sturmpartner Brady Tkachuk erzielte einen Hattrick. Basketball: Warriors gewinnen trotz 40 James-Punkten bei Lakers Vier Wochen vor dem Ende der regulären Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben die Golden State Warriors einen wichtigen Sieg bei den Los Angeles Lakers errungen. Die Warriors gewannen am Samstag (Ortszeit) 128:121 (67:66) und überholten die Lakers damit in der Tabelle. Aktuell liegen sie auf Rang neun und hätten damit ein Heimspiel gegen die Lakers im Play-in-Turnier der NBA für die Play-offs. Dahinter lauern die Houston Rockets, die beim 117:103 gegen die Cleveland Cavaliers ihren fünften Sieg in Serie holten. In Los Angeles kehrte Stephen Curry nach drei Spielen Pause wegen einer Knöchelblessur in die Startformation der Warriors zurück und erzielte 31 Punkte. Auf der anderen Seite zeigte LeBron James wieder mal eine dominante Leistung mit 40 Punkten und neun Assists sowie acht Rebounds. Allerdings vermissten er und die Lakers nach dem ersten Viertel schmerzlich den am Auge verletzten Anthony Davis. Nachdem die Warriors zwischendurch etwas davongezogen waren, kamen die Lakers in der Schlussphase wieder heran. Doch zwei Videoentscheidungen sowie ein Problem bei der Zeitnahme stoppten ihren Lauf. In der Eastern Conference bleiben die New York Knicks mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein auf Play-off-Kurs. Nach dem 98:91-Erfolg bei den Sacramento Kings liegen die Knicks weiter auf Platz vier im Osten. Jalen Brunson erzielte im zweiten Spiel nacheinander mehr als 40 Punkte. Hartenstein zeigte eine starke Leistung mit 14 Rebounds und vier Blocks, traf alle seine Wurfversuche und kam auf sieben Punkte. Eine Niederlage kassierte Dennis Schröder mit den Brooklyn Nets bei den Indiana Pacers. Nach ausgeglichener erster Halbzeit unterlagen die Nets mit 100:121. Schröder erzielte bei schwacher Wurfquote 13 Punkte, dem Spielmacher unterliefen vier Ballverluste. Brooklyn liegt weiterhin hinter den Plätzen für das Play-in-Turnier.

