US-Sport kompakt Leon Draisaitl verliert Finale beim All-Star-Game

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat nach neun Siegen in Serie mit den New York Knicks wieder ein Spiel in der NBA verloren. Am Samstag (Ortszeit) mussten sich die Knicks den Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James mit 105:113 (59:59) geschlagen geben. Kein Team in der nordamerikanischen Basketballliga hatte zuletzt mehr Siege nacheinander eingefahren.