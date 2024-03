US-Sport kompakt Draisaitl glänzt mit drei Vorlagen - Celtics patzen schon wieder gegen Hawks

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

29.03.2024 , 09:29 Uhr

Leon Draisaitl (l) von den Edmonton Oilers jubelt mit Adam Henrique. Foto: dpa/JASON FRANSON

Eishockey: Draisaitl bezwingt mit Edmonton NHL-Verfolger Los Angeles Draisaitl war an der 2:0-Führung Ende des zweiten und 3:0-Führung Anfang des dritten Viertels jeweils mit einer Vorlage beteiligt, die Entscheidung zum 4:1 ins leere Tor Los Angeles' in der Schlussminute legte der gebürtige Kölner ebenfalls auf. Damit gelangen Draisaitl zum sechsten Mal in dieser Saison drei Assists in einem Spiel. Die Detroit Red Wings um Moritz Seider haben hingegen ein Rückschlag im Kampf um eine Playoff-Teilnahme einstecken müssen. Mit 0:4 (0:0, 0:4, 0:0) verlor Detroit sein Auswärtsspiel gegen die Carolina Hurricanes und verpasste es damit, mit den Washington Capitals auf dem zweiten Wildcard-Platz der Eastern Conference aufzuschließen. Alle vier Gegentreffer kassierten die Red Wings innerhalb von zwölf Minuten im zweiten Drittel. Tim Stützle entschied das deutsche Duell gegen Lukas Reichel für sich, seine Ottawa Senators bezwangen die Chicago Blackhawks mit 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Auch Philipp Grubauer war erfolgreich, der Torhüter fuhr mit den Seattle Kraken einen 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)-Heimerfolg gegen die Anaheim Ducks ein. Grubauer hielt dabei 21 der 23 Schüsse auf sein Tor. Nico Sturm musste sich mit den San Jose Sharks den Minnesota Wild mit 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) geschlagen geben. Basketball: NBA-Spitzenreiter Boston Celtics verliert erneut gegen Atlanta Hawks Die Atlanta Hawks haben in der NBA erneut für eine Überraschung gesorgt und mit den Boston Celtics das derzeit mit Abstand beste Team bezwungen. Am Donnerstag (Ortszeit) schlug der Tabellenzehnte der Eastern Conference den Spitzenreiter mit 123:122 (69:63, 112:112) nach Verlängerung. Bereits drei Tage zuvor hatten die Hawks gegen die Celtics gewonnen und damit den Erfolgslauf der Celtics in der nordamerikanischen Basketballliga von neun Siegen in Serie gestoppt. Zum Matchwinner avancierte Dejounte Murray. Der 27-Jährige erzielte alle elf Punkte Atlantas in der Verlängerung, traf in der Schlusssekunde den entscheidenden Wurf und markierte mit insgesamt 44 Zählern einen persönlichen Karrierebestwert. Bester Werfer Bostons war Jayson Tatum (31 Punkte). Die Hawks fuhren ihren vierten Erfolg in Serie ein und haben nun sechs Siege Vorsprung auf die Brooklyn Nets um Basketball-Weltmeister Dennis Schröder. Damit befinden sich die Hawks weiter auf Kurs, es in die Vorqualifikation für die Playoffs zu schaffen. Im zweiten Spiel am Donnerstag (Ortszeit) musste sich auch das zweitbeste Team der Eastern Conference geschlagen geben. Die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo verloren auswärts bei den New Orleans Pelicans mit 100:107 (45:61), auch 35 Punkte und 14 Rebounds von Antetokounmpo reichten den Bucks nicht zum Sieg. Bester Werfer New Orleans' war Zion Williamson (28 Punkte). Die Pelicans rangieren im Westen einen Platz vor den Dallas Mavericks auf dem fünften Platz. Baseball: Kepler siegt beim MLB-Auftakt Max Kepler hat einen gelungenen Auftakt in die neue Saison der Major League Baseball (MLB) hingelegt. Der Berliner siegte mit seinen Minnesota Twins am Opening Day bei den Kansas City Royals mit 4:1. Kepler ist der einzige deutsche MLB-Profi und geht in seine zehnte Saison bei den Twins, mit denen er in der vergangenen Serie das Viertelfinale erreicht hatte. Titelverteidiger sind die Texas Rangers. Die Franchise aus Arlington bei Dallas siegte zum Saisonstart 4:3 gegen die Chicago Cubs. Auch die Los Angeles Dodgers mit Superstar Shohei Ohtani gewannen am Opening Day 7:1 gegen die St. Louis Cardinals. Der Japaner Ohtani war von den Los Angeles Angels zu den Dodgers gewechselt, wo er einen Vertrag über 700 Millionen Dollar für zehn Jahre unterschrieb. Kepler kassiert in dieser Saison eine Garantiesumme von zehn Millionen Dollar. Jedes der 30 MLB-Teams absolviert 162 Spiele in der Regular Season, danach folgen die Play-offs. Die Finalserie zwischen den Meistern der American League (AL) und der National League (NL) wird World Series genannt.

(RP/SID/dpa)