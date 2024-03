US-Sport kompakt LeBron James erzielt als erster NBA-Spieler 40.000 Punkte

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

03.03.2024 , 09:13 Uhr

Lebron James lächelt während des Spiels gegen die Denver Nuggets. Foto: AP/Mark J. Terrill

LeBron James erzielt als erster NBA-Spieler 40.000 Punkte LeBron James hat als erster Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die Marke von 40 000 Punkten erreicht. Der Starspieler von den Los Angeles Lakers erzielte am Samstagabend (Ortszeit) gegen Titelverteidiger Denver Nuggets (114:124) die noch fehlenden neun Punkte bereits früh im Spiel: Zu Beginn des zweiten Viertels zog der 39 Jahre alte Superstar unnachahmlich zum Korb und legte den Ball mit links via Brett in den Korb. James beendete die denkwürdige Partie mit 26 Punkten und war damit bester Werfer der Lakers. Die Niederlage gegen Denver konnte er aber nicht verhindern. Nikola Jokic glänzte mit 35 Punkten, zehn Rebounds und sieben Assists und führte den Titelverteidiger zum sechsten Sieg in Serie. Seit der All-Star-Spiel-Pause im Februar 2023 sind die Nuggets ungeschlagen. Mann des Abends war dennoch James: Wurde die Partie gegen die Oklahoma City Thunder im Februar 2023 noch für zehn Minuten unterbrochen, als er Kareem Abdul-Jabbars 38 387 Punkte übertraf und zum besten Punktesammler der NBA-Geschichte avancierte, wurde diesmal bis zur nächsten Auszeit gewartet, ehe James gewürdigt wurde. Die Zuschauer erhoben sich für Applaus und es wurde ein Video in der Halle eingespielt. NBA: Schröder gewinnt mit Nets erneut gegen Ex-Team Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit den Brooklyn Nets auch das zweite Duell innerhalb weniger Tage gegen sein früheres Team Atlanta Hawks gewonnen. Die Nets siegten am Samstag (Ortszeit) mit 114:102, zwei Tage zuvor hatten sie sich mit 124:97 durchgesetzt. Schröder steuerte 14 Punkte und acht Assists zum erneuten Sieg der Nets bei, traf allerdings nur vier seiner 13 Würfe aus dem Feld. Bester Werfer Brooklyns war Mikal Bridges mit 38 Punkten. Brooklyn rückt mit dem 24. Saisonsieg bis auf zwei Siege an die Hawks heran, die aktuell den zehnten Platz in der Eastern Conference belegen, der als letzter noch für die Teilnahme am Play-in-Turnier für die Playoffs berechtigt. Atlanta muss wegen einer Fingerverletzung noch einige Wochen auf seinen Starspieler Trae Young verzichten. NHL: Draisaitl knackt 30-Tore-Marke Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL zum sechsten Mal nacheinander die 30-Tore-Marke in einer Saison geknackt. Der Kölner führte seine Edmonton Oilers beim 2:1 im Duell mit dem Seattle Kraken um den deutschen Torhüter Philipp Grubauer mit einem Treffer und einem Assist zum Sieg. Draisaitl traf im zweiten Drittel zunächst zur Führung für die Kanadier. Das 2:0 im Schlussdrittel von Brett Kulak legte er auf. Seattle kam nur noch zum Anschlusstreffer. Grubauer wehrte insgesamt 22 Schüsse ab. Auf der Gegenseite hielt Edmontons Goalie Stuart Skinner mit 24 Paraden den Erfolg fest, der die Oilers auf Rang zwei der Pacific Division rücken ließ. John-Jason Peterka feierte mit den Buffalo Sabres beim 7:2 über Stanley-Cup-Champion Vegas Golden Knights einen Kantersieg. Der Vizeweltmeister blieb ohne Punkt, auch die Play-off-Plätze sind für Buffalo außer Reichweite. Auch Tim Stützle wird während der heißen Saisonphase höchstwahrscheinlich zuschauen müssen. Der Viersener verlor mit den Ottawa Senators mit 2:4 bei den Philadelphia Flyers. Stützle gab dabei keinen einzigen Schuss ab. Die San Jose Sharks um Nico Sturm holten beim 2:3 nach Penaltyschießen bei den Dallas Stars immerhin einen Punkt.

