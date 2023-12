US-Sport kompakt Wagner überzeugt bei Orlandos Sieg in Washington

„Man muss sich klar machen, wo wir stehen“, sagte Pistons-Trainer Monty Williams: „Niemand will, dass so etwas an ihm hängen bleibt und unterm Strich ist es mein Job. Trainer werden an ihren Leistungen gemessen.“ Auch an Cunningham ging die nächste Niederlage nicht spurlos vorbei: „Es belastet uns jeden Tag“, erklärte der 22-Jährige, jedoch müsse man sich weiter „gegenseitig anspornen“ und sich „gegenseitig zur Verantwortung ziehen, mehr denn je“.