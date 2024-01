US-Sport kompakt Wagner-Brüder verlieren mit Orlando Verlängerungskrimi

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

04.01.2024 , 07:43 Uhr

Moritz Wagner (r.) und sein Bruder Franz mussten mit Orlando die nächste Niederlage hinnehmen, Foto: dpa/John Raoux

Basketball: Wagner-Brüder verlieren Verlängerungskrimi In einem Verlängerungskrimi haben die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner mit Orlando Magic den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team aus Florida verlor den offenen Schlagabtausch bei den Sacramento Kings mit 135:138 und kassierte damit die dritte Niederlage in Folge in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel erst nach zehn Minuten Extrazeit. Franz Wagner kam in der Partie nur auf sechs Punkte in fünf Minuten Spielzeit, sein Bruder Moritz stand rund 13 Minuten auf dem Feld und kam auf zwei Punkte, zwei Assists und drei Rebounds. Dennis Schröder und die Toronto Raptors präsentieren sich im neuen Jahr dagegen weiter in guter Form. In ihrem zweiten Spiel 2024 feierte das Team des Weltmeisters durch das 116:111 gegen die Memphis Grizzlies den zweiten Sieg, Schröder steuerte 16 Zähler, fünf Assists und sieben Rebounds zum Erfolg bei. Die Play-off-Plätze bleiben für die Raptors dennoch ein gutes Stück entfernt. Besser platziert sind im Westen Daniel Theis und die Los Angeles Clippers, die ihre Position in der Spitzengruppe durch den vierten Sieg in Folge festigten. Gegen die Phoenix Suns setzen sich die Kalifornier mit 131:122 durch, in 20 Minuten kam Theis auf sechs Punkte, einen Assist und drei Rebounds. Isaiah Hartenstein überzeugte mit zehn Punkten und starken 20 Rebounds beim Sieg seiner New York Knicks, das Team aus dem „Big Apple" setzte sich mit 116:100 gegen die Chicago Bulls durch. Ohne Maximilian Kleber waren auch die Dallas Mavericks erfolgreich. Beim 126:97 gegen die Portland Trail Blazers war Luka Doncic mit 41 Punkten einmal mehr der überragende Spieler, Kyrie Irving kam zudem auf 29 Zähler. Football: Purdy und Tagovailoa starten als Quarterbacks beim NFL Pro Bowl Brock Purdy und Tua Tagovailoa werden zum ersten Mal in ihrer Karriere als Quarterbacks beim NFL Pro Bowl starten. Die amerikanische Football-Liga gab am Mittwoch (Ortszeit) die beiden Kader für ihr alljährliches All-Star-Format bekannt. Dieses findet erneut eine Woche vor dem Super Bowl statt. Am 4. Februar spielen die All-Star-Teams der beiden Conferences AFC und NFC in Orlando wie schon im vergangenen Jahr nach sogenannten Flag-Football-Regeln. Diese Version des Footballs ist im Prinzip kontaktlos, Tackles sind nicht erlaubt. Purdy ist einer von neun Spielern der San Francisco 49ers, die für den Pro Bowl nominiert worden sind, kein anderes Team schickt mehr Spieler zum All-Star-Spiel. Die 49ers sind aktuell das beste Team der National Football Conference. Tagovailoa spielt bei den Miami Dolphins, dem derzeit zweitbesten Team der American Football Conference. Bei der All-Star-Wahl stimmten Fans, Spieler und Trainer ab. Die ehemaligen Quarterback-Stars und Brüder Eli und Peyton Manning werden wie vergangenes Jahr als Trainer der beiden All-Star-Teams fungieren.

(RP/SID/dpa)