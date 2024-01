US-Sport kompakt Wagner-Brüder verlieren mit Orlando erneut

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

03.01.2024 , 07:36 Uhr

Franz Wagner (l) von den Orlando Magic zieht zum Korb, während Trayce Jackson-Davis von den Golden State Warriors in der ersten Halbzeit verteidigt. Foto: dpa/Loren Elliott

NBA: Wagner-Brüder verlieren mit Orlando erneut Ein guter Basketball-Weltmeister Franz Wagner war für die Orlando Magic bei Ex-Meister Golden State Warriors zu wenig. Das Team aus Florida unterlag in der nordamerikanischen Profiliga NBA am Dienstag (Ortszeit) trotz 25 Punkten von Wagner in San Francisco mit 115:121 (55:55) und verlor zum zweiten Mal in Serie. Mit einer Bilanz von 19:14 Siegen ist Orlando als Tabellenfünfter im Osten dennoch weiterhin auf Playoff-Kurs. Franz Wagner bestätigte beim siebenfachen NBA-Champion seine Top-Form. Besser als der 22-Jährige war bei Orlando lediglich Paolo Banchero mit 27 Zählern und zwölf Rebounds. Moritz Wagner kam auf zwölf Punkte. Bester Werfer in einer langen Zeit ausgeglichenen Begegnung war Superstar Stephen Curry mit 36 Punkten. Edmonton baut NHL-Siegesserie aus: Draisaitl mit Tor und Vorlage Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Profiliga NHL ausgebaut. Der deutsche Ausnahmestürmer erzielte am Dienstag (Ortszeit) beim 5:2 (1:1, 2:2, 2:0)-Erfolg gegen die Philadelphia Flyers ein Tor und eine Vorlage. Für Edmonton war des der sechste Sieg hintereinander. Mit 19 Erfolgen nach 35 Partien haben die Oilers nach ihrem Fehlstart die Playoff-Ränge wieder im Visier. Draisaitl traf mit seinem 18. Saisontor zum zwischenzeitlichen 4:2 (42. Minute) und assistierte beim 2:0 durch Zach Hyman (29.) zum 24. Mal in dieser Spielzeit. Noch besser machte es Team-Kollege Connor McDavid, der einmal traf und vier Vorlagen beisteuerte. Der 26 Jahre alte Kanadier überschritt in seinem 602. Ligaspiel die 900-Punktemarke (317 Tore und 586 Assists). Nur Eishockey-Ikone Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy und Peter Stastny benötigten weniger Spiele für 900 Punkte. Tim Stützle und die Ottawa Senators verloren nach schwachem erstem Drittel bei den Vancouver Canucks mit 3:6 (0:5, 1:0, 2:1). Stützle bereitete beide Tore durch Wladimir Tarasenko (41./58.) mit seinen Vorlagen 27 und 28 in dieser Saison vor. Verteidiger Moritz Seider und die Detroit Red Wings können nach dem 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) bei den San Jose Sharks erstmals seit 2016 wieder von der Playoff-Teilnahme träumen. David Perron drehte mit zwei Toren (51./59.) im Schlussdrittel das Match für den elfmaligen NHL-Champion. Bei den Sharks fehlt weiterhin Nico Sturm aufgrund einer Oberkörperverletzung. Der 28-Jährige kam zuletzt Mitte Dezember für das punktschlechteste NHL-Team zum Einsatz. Für Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks sind die Playoff-Plätze weit entfernt. Das Team aus dem US-Bundesstaat Illinois verlor bei den Nashville Predators mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) ist hat im Westen nach San Jose die zweitschlechteste Bilanz.

(RP/SID/dpa)