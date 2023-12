US-Sport kompakt Eishockey-Profi Stützle mit 26. Vorlage bei Ottawas NHL-Sieg

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

28.12.2023 , 10:15 Uhr

Tim Stützle bereitete mit seinem 26. Saison-Assist den 2:2-Ausgleich durch Drake Batherson vor Foto: dpa/Michael Ainsworth

Eishockey-Profi Stützle mit 26. Vorlage bei Ottawas NHL-Sieg Die Ottawa Senators mit Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle kommen in der NHL langsam in Schwung. Das Team aus der nordamerikanischen Profiliga gewann nach kurzer Weihnachtspause am Mittwoch (Ortszeit) bei den Toronto Maple Leafs nach 0:2-Rückstand mit 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). Stützle bereitete mit seinem 26. Saison-Assist den 2:2-Ausgleich durch Drake Batherson vor. Bratherson drehte die Partie im Schlussdrittel zudem mit seinem zweiten Tor des Tages. Dennoch bleiben die Kanadier Tabellenletzter, haben allerdings deutlich weniger Partien als die Konkurrenz ausgetragen. Top-Verteidiger Moritz Seider und die Detroit Red Wings verloren in Minnesota mit 3:6 (1:1, 0:1, 2:4). Für das Team aus dem Mittleren Westen war es die neunte Niederlage aus den vergangenen elf Partien. Nach dem guten Saisonstart wird der Abstand der Red Wings zu den Playoff-Rängen immer größer. Dies gilt auch für JJ Peterka und die Buffalo Sabres. Gegen die Boston Bruins unterlag das Team des deutschen Vizeweltmeisters mit 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) und verlor damit nun vier der vergangenen fünf Matches. Lukas Reichel bezwang mit den Chicago Blackhawks die Winnipeg Jets nach Verlängerung mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0). Die Seattle Kraken gewannen ohne den seit Wochen fehlenden Torhüter Philipp Grubauer gegen die Calgary Flames mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Auch Nico Sturm war beim 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) der San Jose Sharks gegen die Los Angeles Kings verletzungsbedingt nicht dabei. Die Sharks sind weiterhin das NHL-Team mit den wenigsten Punkten. 24 Punkte von NBA-Star Franz Wagner zu wenig: Orlando verliert Trotz 24 Punkten von Basketball-Weltmeister Franz Wagner ist die kleine Erfolgs-Serie der Orlando Magic vorbei. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie haben die Orlando Magic am Mittwoch (Ortszeit) mit 92:112 (46:52) gegen die Philadelphia 76ers verloren. Wagner war Top-Scorer des Teams aus Florida, konnte allerdings mit einer nicht optimalen Wurfquote nicht komplett überzeugen. Bruder Moritz Wagner kam nur auf zwei Punkte. Mit 18 Siegen aus 30 Partien ist Orlando dennoch auf einem Playoff-Rang. Ein klares 132:102 (59:50) gab es für Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder und den Toronto Raptors bei den Washington Wizards. Der gebürtige Braunschweiger kam in der US-Hauptstadt von der Bank und steuerte neun Punkte und zehn Assists beim klaren Auswärtssieg der Kanadier bei. Mit 12 Siegen bleiben die Raptors dennoch hinter den begehrten Playoff-Plätzen. Center Isaiah Hartenstein kassierte mit Playoff-Anwärter New York Knicks im 30. Saisonspiel die 13. Niederlage. Beim 120:129 (60:69) bei den Oklahoma City Thunder fand das Team vom Big Apple keine Antwort auf das Thunder-Duo Shai Gilgeous-Alexander und Jalen Williams. Die beiden Top-Spieler kamen jeweils auf 36 Punkte. Hartenstein erzielte vier Zähler und holte neun Rebounds. Ohne den seit Anfang November wegen einer Zehenverletzung fehlenden Maxi Kleber unterlagen die Dallas Mavericks den Cleveland Cavaliers trotz einer 20-Punkte-Führung vor der Pause mit 110:113 (69:54). 39 Zähler von Mavs-Superstar Luka Doncic waren zu wenig. Hundebisse in Gesicht und Hand: NBA-Profi Gordon fällt aus Basketball-Profi Aaron Gordon wird NBA-Champion Denver Nuggets wegen mehrerer Hundebisse vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner wurde über die Weihnachtstage vom Familienhund im Gesicht und an der rechten Wurfhand verletzt und musste mit 21 Stichen genäht werden. „Er ist in einem guten Zustand", teilten die Nuggets am Mittwoch (Ortszeit) mit. Wann Gordon, der bislang im Schnitt 13,6 Punkte für den NBA-Meister erzielte, zurückkehrt, ist noch offen. „Es war natürlich eine sehr traumatische Erfahrung", erklärte Nuggets-Trainer Michael Malone. „Das Wichtigste ist, dass er sich so viel Zeit nimmt, wie er benötigt. Wir sind eine Familie bei Siegen, Niederlagen und in schweren Zeiten, die Aaron gerade durchmacht."

