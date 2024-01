US-Sport kompakt Texans in den Playoffs - Sperre gegen Skandalprofi Green aufgehoben

Houston hat den Platz in der K.o.-Runde um die Teilnahme am Super Bowl in Las Vegas (11. Februar) damit sicher, die Texans könnten auch noch den Division-Sieg in der AFC South erringen - dazu müssten allerdings die Jacksonville Jaguars am Sonntagabend deutscher Zeit bei den Tennessee Titans verlieren. Die Colts verspielten durch die Niederlage gegen Houston indes ihre Play-off-Chancen.