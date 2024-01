US-Sport kompakt Seiders Red Wings kommen wieder in Fahrt

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

05.01.2024 , 07:49 Uhr

Moritz Seider (53) kommt mit den Detroit Red Wings im neuen Jahr wieder besser in Fahrt. Foto: AP/Carlos Osorio

Seiders Red Wings kommen wieder in Fahrt Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider kommt mit den Detroit Red Wings im neuen Jahr wieder besser in Fahrt. Nach Penaltyschießen setzte sich das Team aus Michigan mit 4:3 bei den Los Angeles Kings durch und feierte in der nordamerikanischen Profiliga NHL den zweiten Sieg im zweiten Spiel seit dem Jahreswechsel. Zuvor hatten die Red Wings in einer Ergebniskrise gesteckt. Weiter nicht in Schwung kommen Tim Stützle und die Ottawa Senators. Die Kanadier kassierten durch das 1:4 bei den Seattle Kraken bereits die 20. Niederlage im 34. Spiel und bleiben Letzter im Osten. Ottawa hat allerdings deutlich weniger Partien als die Konkurrenz absolviert. Für die Kraken, bei denen erneut der verletzte Philipp Grubauer fehlte, war es der sechste Erfolg in Serie. Einen Sieg feierte auch John-Jason Peterka. Mit den Buffalo Sabres setzte sich der Vizeweltmeister deutlich mit 6:1 gegen die Montreal Canadiens durch und war dabei an einem Treffer beteiligt. Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks blieben beim 1:4 beim Spitzenteam New York Rangers chancenlos, es war die vierte Niederlage nacheinander. Antetokounmpo gewinnt Duell mit Wembanyama NBA-Topstar Giannis Antetokounmpo hat das viel beachtete Duell mit Supertalent Victor Wembanyama für sich entschieden. Mit 44 Punkten und 14 Rebounds führte der Grieche die Milwaukee Bucks zu einem 125:121 in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gegen die San Antonio Spurs. Damit verhagelte er Wembanyama zwar den 20. Geburtstag, dennoch hatte er nach dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Ausnahmespieler warme Worte parat. „Er ist unglaublich, ein unglaubliches Talent", sagte Antetokounmpo über den 2,24 m großen Jungstar, der nach einer Knöchelverletzung erneut nur 26 Minuten auf dem Feld gestanden hatte, aber starke 27 Punkte erzielte: „Er kann nach Belieben punkten, wann immer er will. Er spielt auf die richtige Art und Weise, er spielt, um zu gewinnen. Es war gut, gegen ihn zu spielen." Für die Spurs war es die vierte Niederlage in Folge, das Team aus San Antonio bleibt abgeschlagenes Schlusslicht in der Western Conference. Antetokounmpos Bucks verbesserten ihre Bilanz dagegen auf 25:10. Im umkämpften zweiten Spiel in der Nacht zu Freitag setzten sich die Denver Nuggets mit 130:127 bei den Golden State Warriors durch. Mit einem Triple-Double war Starspieler Nikola Jokic der überragende Mann, der Serbe kam auf 34 Punkte sowie jeweils zehn Assists und Rebounds - zudem traf er in letzter Sekunde zum Sieg. 30 Punkte von Stephen Curry reichten Golden State nicht.

(RP/SID/dpa)