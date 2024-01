US-Sport kompakt Mit 72 – Seahawks-Coach Carroll will weitermachen

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

09.01.2024 , 07:13 Uhr

Seahawks-Coach Pete Carroll (r.) jubelt. Foto: AP/Mark J. Terrill

Mit 72: NFL-Coach Carroll will weitermachen Auch mit 72 Jahren hat Pete Carroll noch immer nicht genug. Der Headcoach der Seattle Seahawks aus der Football-Profiliga NFL will weitermachen und geht 2024/25 nach derzeitigem Stand in seine 15. Saison beim Klub. „Ich habe vor, dieses Team zu trainieren", sagte der älteste aller NFL-Trainer in seiner Radioshow. Seattle hatte die Play-offs am Sonntag trotz eines Sieges im letzten Hauptrundenspiel bei den Arizona Cardinals (21:20) verpasst, da auch die Green Bay Packers zum Abschluss gewannen. Carroll, der die Seahawks 2014 zu ihrem bislang einzigen Super-Bowl-Triumph geführt hatte, möchte noch einmal angreifen. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der Saison 2025/26. „Ich bin nicht erschöpft. Ich bin nicht müde. Ich bin nichts davon", betonte der Cheftrainer: „Ich muss meine Arbeit besser machen und ich muss meinen Trainern mehr helfen. Es gibt viel Raum für Verbesserungen." Daniel Theis gewinnt mit den Clippers deutlich gegen Phoenix Die Los Angeles Clippers um Basketball-Weltmeister Daniel Theis haben in der NBA wieder gewonnen. Am Montag (Ortszeit) gewannen die Clippers ihr Heimspiel gegen die Phoenix Suns mit 138:111 (71:63), nachdem sie zuvor gegen den Stadtrivalen Lakers verloren hatten. Dadurch war der Lauf von fünf Siegen in Serie in der nordamerikanischen Basketballliga gerissen. Theis erzielte in 14-minütiger Einsatzzeit sechs Punkte, drei Rebounds und drei Assists, bester Werfer der Clippers war Paul George mit 25 Zählern. Die Gastgeber führten die komplette zweite Hälfte und setzten sich durch einen dominanten Schlussabschnitt (37:20) ab. Nachdem Theis Mitte November vergangenen Jahres zu den Clippers gestoßen ist, hat der Center 19 der 25 Spiele mit seinem neuen Team gewonnen. Das Team aus Los Angeles behauptet in der Western Conference den vierten Platz und befindet sich weiter auf Playoff-Kurs. Die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo kommen weiter nicht in Fahrt. Der NBA-Meister von 2021 verlor zu Hause gegen die Utah Jazz mit 116:132 (46:77) und kassierte die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Partien. Auch Antetokounmpo konnte die Niederlage mit 25 Punkten, elf Assists sowie zehn Rebounds und damit seinem vierten Triple-Double der Saison nicht verhindern. Die Bucks bleiben in der Eastern Conference Zweiter hinter den Boston Celtics, die am Montag (Ortszeit) ebenfalls verloren und sich den Indiana Pacers mit 131:133 (68:59) geschlagen geben mussten. Schulter-OP: Saison für NBA-Star Morant beendet Erst verpasste Ja Morant 25 Spiele wegen Verfehlungen abseits des Feldes, jetzt ist die NBA-Saison für den Basketballstar von den Memphis Grizzlies nur Wochen nach seiner Rückkehr vorzeitig beendet. Wegen einer Schulter-OP wird der 24-Jährige in der laufenden Spielzeit nicht mehr auflaufen, das gab sein Klub bekannt. Aufgrund „anhaltender Schmerzen und Instabilität" sei eine MRT-Untersuchung beim Guard durchgeführt und ein Labrumriss festgestellt worden, teilten die Grizzlies mit. Die rechte Schulter ist betroffen, Morant verletzte sich im Training am vergangenen Samstag. Morant war am 19. Dezember auf das Parkett zurückgekehrt, beim Sieg über die New Orleans Pelicans (115:113) glänzte der zweimalige Allstar mit 34 Punkten. Die NBA hatte den Profi wegen „ligaschädigenden Verhaltens" im Sommer gesperrt, nachdem er in Social-Media-Posts wiederholt mit Waffen zu sehen gewesen war.

