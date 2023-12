US-Sport kompakt Pleiterekord-Team schlägt Toronto um Dennis Schröder

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

31.12.2023 , 09:47 Uhr

Dennis Schröder hat mit Toronto eine bittere Niederlage einstecken müssen. Foto: dpa/Michael Dwyer

Basketball: Detroit schlägt Toronto um Schröder Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Toronto Raptors eine bittere Niederlage gegen das schlechteste Team der NBA einstecken müssen. Die Kanadier verloren mit 127:129 bei den Detroit Pistons, die damit ihre Horrorserie nach 28 Niederlagen hintereinander stoppten. Detroit hatte zwei Tage zuvor den Negativlauf der Philadelphia 76ers eingestellt, mit dem ersten Erfolg seit mehr als zwei Monaten verhinderten die Pistons nun den alleinigen Negativrekord. Zwar stemmte sich Schröder, der von Beginn startete, mit starken 30 Punkten und neun Assists gegen die Pleite. Nur Mitspieler Pascal Siakam war mit 35 Zählern erfolgreicher als der deutsche Nationalmannschaftskapitän. Dennoch blieben die Raptors zum fünften Mal in den vergangenen sechs Partien sieglos. Aufseiten der Pistons trug insbesondere Spielmacher Cade Cunningham mit einem Double-Double aus 30 Punkten und zwölf Vorlagen zum befreienden Erfolgserlebnis bei. „Die Jungs haben geschrien, ich war den Tränen nahe", sagte Detroits Headcoach Monty Williams: „Ich freue mich so sehr für unsere Jungs, ich freue mich für alle in der Umkleidekabine." Es sei „keine Erleichterung" gewesen, sondern „einfach nur ein 'Gott sei Dank, endlich'". Williams, NBA-Trainer des Jahres 2022, hofft nun auf einen Wendepunkt für das Team aus Michigan. Wie Schröder musste auch Nationalspieler Isaiah Hartenstein einen Rückschlag verkraften. Mit den New York Knicks unterlag der Center bei den Indiana Pacers mit 126:140. Bei New Yorks dritter Niederlage in Serie kam Hartenstein als Starter auf zwei Punkte, sechs Rebounds und neun Assists. An seinem 39. Geburtstag musste auch LeBron James einen Dämpfer hinnehmen. Beim besten Team der Western Conference, den Minnesota Timberwolves, verlor der Superstar mit den Los Angeles Lakers knapp mit 106:108. James erzielte 26 Punkte. Football: Dallas gewinnt Spitzenspiel gegen Detroit Die Footballer der Dallas Cowboys haben ihre beeindruckende Heimserie in der NFL ausgebaut. Gegen die Detroit Lions gewann das Team um Quarterback Dak Prescott am Samstag (Ortszeit) mit 20:19. Es war der 16. Heimsieg in Folge für die Cowboys, die ebenso wie die Lions bereits für die Play-offs qualifiziert sind. Prescott gelangen zwei Touchdown-Pässe, insgesamt warf er für 345 Yards Raumgewinn. Am Ende kamen die Lions aber dem Sieg denkbar nahe. Nach einem Touchdown von Amon-Ra St. Brown 23 Sekunden vor Schluss ging Detroit auf Risiko und Sieg. Statt mit einem Extra-Punkt auszugleichen, wollten sie eine Zwei-Punkte-Conversion ausspielen. Doch das misslang trotz drei Versuchen. Der Deutsch-Amerikaner St. Brown fing insgesamt sechs Würfe von Lions-Quarterback Jared Goff für 90 Yards. Mit nun 112 gefangenen Bällen und neun Touchdowns in der Saison baute der 24 Jahre alte Wide Receiver seine persönlichen Bestleistungen weiter aus. Eishockey: Draisaitl und Peterka siegen zum Jahresabschluss Erfolgreicher Jahresabschluss: Eishockey-Star Leon Draisaitl und Vizeweltmeister JJ Peterka haben mit ihren Teams in der NHL knappe Siege gefeiert. Während sich Draisaitl mit den Edmonton Oilers bei den Los Angeles Kings 3:2 nach Penaltyschießen durchsetzte, gewann Peterka mit den Buffalo Sabres nach Verlängerung 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets. Die Oilers kamen nach einem 0:2-Rückstand im zweiten Drittel zurück. Nach dem Ausgleich durch Connor McDavid (26.) glich Draisaitl (36.) die Partie mit seinem 16. Saisontor aus, den entscheidenden Penalty verwandelte Derek Ryan. Dank des vierten Erfolgs in Serie befindet sich Edmonton weiter im Aufwind und kletterte in der Pacific Division auf Rang fünf. Buffalo war gleich zweimal in Rückstand geraten, doch in der Overtime besorgte Jeff Skinner (62.) den umjubelten Siegtreffer für die Sabres. Peterka stand dabei knapp 19 Minuten auf der Eisfläche, blieb jedoch ohne Scorerpunkt.

(RP/SID/dpa)