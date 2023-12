US-Sport kompakt Franz Wagner überragt mit 32 Punkten gegen die Knicks

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

30.12.2023 , 09:20 Uhr

RJ Barrett (l), Guard der New York Knicks, stoppt Franz Wagner (22) von den Orlando Magic. Foto: dpa/John Raoux

Franz Wagner überragt mit 32 Punkten gegen die Knicks Basketball-Weltmeister Franz Wagner präsentiert sich im Kampf um die Play-off-Plätze der NBA weiter in absoluter Topform. Mit überragenden 32 Punkten führte der Berliner Orlando Magic zum wichtigen 117:108-Erfolg über die New York Knicks, für die Isiah Hartenstein sieben Punkte erzielte. Wagners Bruder Moritz steuerte weitere sieben Zähler bei. „Wir haben viele Dinge besser gemacht in den vergangenen Spielen - es ist eine wichtige Phase der Saison", sagte Franz Wagner nach seiner Saisonbestleistung bezogen auf die Punkteausbeute: „Wir wollen an den Sachen arbeiten, die uns als Mannschaft ausmachen und die nächsten Schritte machen." Orlando belegt den vierten Platz in der Eastern Conference, New York ist Siebter. Auch Wagners Nationalmannschaftskollege Daniel Theis feierte mit den Los Angeles Clippers den nächsten Sieg. Beim 117:106-Erfolg über die Memphis Grizzlies gelangen dem 31-Jährigen in 13 Minuten fünf Punkte und zwei Rebounds für die Clippers, die in der Western Conference auf dem vierten Rang liegen. Dennis Schröder musste mit den Toronto Raptors hingegen ein knappes 118:120 gegen Topteam Boston Celtics hinnehmen. Der Kapitän der Nationalmannschaft kam auf 15 Punkte und neun Assists. Die Raptors, für die es die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen war, liegen im Play-off-Rennen als Zwölfter im Osten bereits ein gutes Stück zurück. Seider hält mit Detroit Anschluss an Wildcard-Plätze in NHL Die Detroit Red Wings um den deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben im Kampf um die Playoffs in der NHL einen wichtigen Sieg eingefahren. Am Freitag (Ortszeit) bezwangen die Red Wings zuhause die Nashville Predators mit 5:4 (2:1, 0:2, 2:1) nach Verlängerung. Lucas Raymond gelang nach zwei Minuten der Extrazeit der Siegtreffer für Detroit. Für Detroit war es in der nordamerikanischen Eishockey-Liga der zweite Sieg aus den vergangenen acht Spielen. Die Red Wings rangieren in der Eastern Conference zwar nur auf dem elften Platz, mit 38 Punkten ist der letzte Wildcard-Rang aber nur zwei Punkte entfernt. Seider blieb gegen die Predators in 23 Minuten auf dem Eis ohne Scorerpunkt. Die anderen beiden deutschen Spieler, die am Freitag (Ortszeit) aktiv waren, kassierten mit ihren Teams eine Niederlage: Tim Stützle musste sich mit den Ottawa Senators zuhause den New Jersey Devils mit 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) geschlagen geben, Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks auswärts gegen die Dallas Stars mit 4:5 (2:1, 0:2, 2:1) nach Verlängerung. Beide blieben ohne Torbeteiligung.

(RP/SID/dpa)