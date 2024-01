US-Sport kompakt Licht und Schatten bei deutschen Basketballern - nächste Pleite für Reichel

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

06.01.2024 , 09:37 Uhr

Lukas Reichel. Foto: AP/George Walker IV

Eishockey: Fünfte Pleite in Serie für Reichel Fünf Spiele, fünf Pleiten: Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel und seine Chicago Blackhawks haben ihre Auswärtsserie in der NHL mit einer weiteren Niederlage beendet. Bei den New Jersey Devils verloren sie mit 2:4, Reichel schaffte in seinen 18:39 Minuten aus dem Eis keinen Scorerpunkt. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Reichel und Co. liegen in der Western Conference abgeschlagen auf dem vorletzten Platz, nur die San Jose Sharks mit Nico Sturm sind schlechter platziert. „Wir müssen ein bisschen mehr geben, ein bisschen härter spielen“, sagte Blackhawks-Verteidiger Jarred Tinordi: „Es ist im Moment sehr schwierig da draußen. Wir haben hart gekämpft.“ Immerhin: In der nächsten Partie gegen die Calgary Flames am Sonntag (Ortszeit) hat Chicago mal wieder den Heimvorteil. Basketball: Wagner Matchwinner, Pleite für Schröder Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Licht und Schatten für die deutschen Basketball-Weltmeister in der NBA: Während Moritz Wagner und Daniel Theis mit ihren Teams Siege eingefahren haben, musste Dennis Schröder eine Niederlage einstecken. Nach einem 20-Punkte-Rückstand zur Hälfte machten es Schröder und seine Toronto Raptors im letzten Viertel zwar noch einmal ein bisschen spannend, aber am Ende hieß es 130:135 bei den Sacramento Kings. Schröder schaffte dabei 18 Punkte. Wagner war beim umkämpften 122:120 seiner Orlando Magic bei den Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic mit zwei entscheidenden Aktionen in der Schlussphase sowohl in der Offensive als auch in der Abwehr hingegen der Matchwinner. Beim Stand von 120:120 kurz vor Schluss hatten die Nuggets die Chance, in Führung zu gehen. Doch Wagner gelang der entscheidende Ballgewinn. Nachdem Paolo Banchero, dem sein erstes Triple-Double der Karriere gelang, anschließend zwei Freiwürfe verwandelt hatte, verteidigte Wagner geschickt - so dass die Nuggets einen schwierigen Wurf nehmen mussten und in Person von Jamal Murray vergaben. Trotz vieler Verletzungssorgen - unter anderem fehlte auch Franz Wagner wegen Knöchelproblemen - und einem 78:60-Rückstand zur Mitte des dritten Viertels fanden die Magic noch ihren Rhythmus gegen die Nuggets, die in der Schlussphase müde wurden. 15 Bilder Das sind die Top-Transfers der neuen NBA-Saison 15 Bilder Foto: dpa/Darryl Dyck Theis fuhr mit den Los Angeles Clippers bei den New Orleans Pelicans einen lockeren 111:95-Erfolg ein, der 31-Jährige blieb mit zwei Zählern unauffällig - stand aber über 17 Minuten auf dem Parkett. Isaiah Hartenstein gelangen beim 128:92 seiner New York Knicks bei den Philadelphia 76ers 17 Punkte.

(RP/SID/dpa)