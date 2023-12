US-Sport kompakt Raiders schnuppern mit 63 Punkten an NFL-Rekord

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball, Baseball und Eishockey passiert ist.

15.12.2023 , 07:48 Uhr

Michael Mayer (r) und Brandon Bolden von den Las Vegas Raiders jubeln nach einem Touchdown. Foto: AP/Steve Marcus

Eishockey: Siegesserie der Edmonton Oilers gerissen Die Siegesserie der Edmonton Oilers in der NHL ist kurz vor dem möglichen Team-Rekord gerissen. Die Mannschaft um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl unterlag den Tampa Bay Lightning am Donnerstagabend (Ortszeit) nach zuletzt acht Erfolgen mit 4:7. Die Oilers lagen nach zwei Dritteln mit 3:2 vorne, kassierten jedoch fünf Treffer im Schlussabschnitt. Draisaitl blieb ohne Tor und Vorlage. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Steven Stamkos erzielte dabei vier Tore für die Gäste aus Florida, Torwart Andrej Wasilewski parierte 53 Schüsse. NHL-Topscorer Nikita Kutscherow steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei und steht nun bei 50 Scorerpunkten. Der Oilers-Siegrekord steht bei neun Erfolgen. Die Mannschaft hat nun 13 Siege, 13 Niederlagen und eine Niederlage nach Verlängerung. Auch die anderen deutschen Profis in der National Hockey League verloren mit ihren Teams. Tim Stützle unterlag mit den Ottawa Senators den St. Louis Blues 2:4 und blieb dabei ebenso ohne Torbeteiligung wie Moritz Seider, der mit den Detroit Red Wings 1:2 gegen die Carolina Hurricanes verlor. Lukas Reichel kassierte mit den Chicago Blackhawks sogar ein 1:7 gegen die Seattle Kraken, bei denen der verletzte Nationaltorwart Philipp Grubauer gar nicht im Kader stand. Football: 63 Punkte - Raiders schnuppern am NFL-Rekord Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte Infos Foto: AP/Kathy Willens Die Las Vegas Raiders haben die Los Angeles Chargers in der NFL mit 63:21 überrollt und nur knapp den Punktrekord der US-Footballliga in einem regulären Saisonspiel verpasst. Zu Beginn des letzten Viertels stand es sogar 63:7, zur Bestmarke aus dem Jahr 1966 reichte es aber nicht ganz. Damals hatten die Washington Redskins gegen die New York Giants sogar 72 Punkte erzielt. Kaum zu glauben: Noch am Sonntag hatten die Raiders beim 0:3 gegen die Minnesota Vikings keinen einzigen Punkt erzielt. Diesmal aber gelangen gleich neun Touchdowns, schon zur Pause stand es 42:0. Für die Chargers endete kurz nach dem verletzungsbedingten Saisonaus für Quarterback Justin Herbert eine rabenschwarze Woche. Basketball: Sechster Sieg in Folge für Theis und die Clippers Basketball-Weltmeister Daniel Theis (31) hat in der NBA mit den Los Angeles Clippers den sechsten Sieg in Folge gefeiert. Die Clippers gewannen das kalifornische Duell mit den Golden State Warriors 121:113. Theis erzielte mit Freiwürfen vier Punkte, aus dem Feld landete keiner seiner drei Versuche im Korb. Bester Werfer der Clippers war James Harden mit 28 Zählern. In der Western Conference bleibt L.A. mit 14 Siegen und zehn Niederlagen auf Rang sieben. Theis war erst im November in die Hollywood-Metropole gewechselt. Seitdem gewann das Team elf von 14 Partien. Ohne den weiter angeschlagenen Nationalspieler Maximilian Kleber verloren die Dallas Mavericks derweil gegen die Minnesota Timberwolves 101:119.

