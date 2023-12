US-Sport kompakt Joe Flacco führt die Cleveland Browns in die NFL-Playoffs

Flacco warf drei Touchdown-Pässe und überbrückte mit seinem Passspiel insgesamt 309 Yards. Der 38-Jährige ist der erste Quarterback in der Team-Geschichte Clevelands, der in vier Spielen nacheinander für mindestens 300 Yards geworfen hat. In der ersten Hälfte setzte Flacco so zweimal Jerome Ford in Szene, beim Touchdown zur 34:14-Führung kurz vor der Halbzeit waren die Browns dabei an der 50-Yard-Linie gestartet.