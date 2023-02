US-Sport kompakt Wechsel von Irving zu Dallas Mavericks perfekt

Die Boston Celtics haben vor dem Topspiel gegen die Philadelphia 76ers ihre Pflichtaufgabe bei den Detroit Pistons erledigt. Nach einem schwierigen Start in die Partie mit vielen Fehlwürfen und Fouls war Jayson Tatum beim 111:99 am Montagabend (Ortszeit) mit 34 Punkten der beste Basketballer auf dem Platz. Die Celtics sind das derzeit beste Team der NBA und führen die Tabelle in der Eastern Conference an. Gegen die drittplatzierten 76ers spielt die Mannschaft am Mittwochabend (Ortszeit).