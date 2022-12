US-Sport kompakt Wagner Topscorer für die Magics – Greiss gewinnt in der NHL

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

17.12.2022, 09:43 Uhr

Moritz Wagner Foto: dpa/Michael Dwyer

Eishockey, NHL: Greiss siegt mit St. Louis Der deutsche Eishockey-Torhüter Thomas Greiss hat mit den St. Louis Blues den dritten Sieg in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eingefahren. Die Blues gewannen am Freitag (Ortszeit) 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) bei den Calgary Flames. Ex-Nationalkeeper Greiss parierte 41 der 43 Schüsse auf sein Tor. Der gebürtige Füssener stand zum fünften Mal in dieser Saison von Beginn auf dem Eis, die Blues haben vier dieser fünf Partien gewonnen. Gegen die Flames erzielte Jordan Kyrou zwei Tore, darunter Mitte des dritten Drittels den 5:2-Endstand. Die Minnesota Wild gewannen dank Mats Zuccarello ihr viertes Spiel nacheinander. Beim 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)-Heimsieg über die Chicago Blackhawks erzielte der norwegische Stürmer drei Tore und bereitete den vierten Treffer vor. Basketball, NBA: Wagner Topscorer für Orlando gegen Boston Die Orlando Magic um das deutsche Bruderpaar Franz und Moritz Wagner bleiben in der NBA auf Erfolgskurs. Am Freitag (Ortszeit) bezwangen die Magic in den Boston Celtics das derzeit beste Team der nordamerikanischen Basketball-Liga. Der 117:109 (62:54)-Auswärtserfolg bescherte den Gästen aus Florida den fünften Sieg in Serie. Moritz Wagner war mit 25 Zählern bester Punktesammler seiner Mannschaft, der Center traf hervorragende neun seiner zwölf Würfe aus dem Feld und holte sich acht Rebounds. Sein Bruder Franz Wagner kam auf 19 Punkte und vier Rebounds. Die Magic dominierten bei den Rebounds mit 53:38 und zogen im dritten Viertel auf bis zu 19 Zähler Differenz davon. Dennis Schröder holte mit den Los Angeles Lakers einen 126:108 (64:65)-Heimerfolg gegen die Denver Nuggets. Der deutsche Nationalspieler kam auf 15 Zähler. LeBron James führte die Lakers mit 30 Punkten an, Russell Westbrook markierte mit 15 Zählern, elf Rebounds und zwölf Assists ein Triple-Double mit zweistelligen Werten in drei statistischen Kategorien. Obwohl die Lakers nach der Pause auf den verletzten Anthony Davis verzichten mussten, zogen sie im vierten Viertel dank eines 33:20 davon. Als Zwölfter der Western Conference bleiben die Lakers aber außerhalb der Playoff-Ränge. Isaiah Hartenstein ist mit den New York Knicks seit nunmehr sechs Spielen nacheinander ungeschlagen. Die Knicks gewannen 114:91 (58:53) bei den Chicago Bulls. Hartenstein erzielte drei Punkte und zehn Rebounds. Maxi Kleber stand den Dallas Mavericks aufgrund einer Oberschenkelverletzung beim 130:110 (72:63)-Heimsieg gegen die Portland Trail Blazers nicht zur Verfügung. Kleber wird voraussichtlich mehrere Wochen pausieren müssen. Luka Doncic markierte 23 seiner 33 Punkte schon in der ersten Hälfte. Die Brooklyn Nets gewannen dank Kyrie Irving 119:116 (52:62) bei den Toronto Raptors. Irving traf mit der Schlusssirene den spielentscheidenden Dreier und bescherte den Nets den fünften Sieg in Serie. Allein 15 seiner 32 Punkte erzielte Irving im Schlussviertel.

(RP/SID/dpa)