US-Sport kompakt Wagner-Brüder verlieren mit Orlando – Stützle mit drei Vorlagen für Senators

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

17.03.2023, 07:20 Uhr

Tim Stützle kommt insgesamt bereits auf starke 42 Assists in dieser Saison Foto: dpa/Jason Franson

Orlando verliert erneut - Denver sichert Play-off-Ticket Die Brüder Franz und Moritz Wagner verlieren die Play-offs in der US-Profiliga NBA allmählich aus den Augen. Mit den Orlando Magic kassierten die beiden Basketball-Nationalspieler durch ein 113:116 bei den Phoenix Suns ihre fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen und stecken weiterhin auf Platz 13 in der Eastern Conference fest. Franz Wagner kam auf 16, Moritz auf zwei Punkte. Als zweites Team das Play-off-Ticket lösten dagegen die Denver Nuggets. Angeführt von ihrem zweimaligen MVP Nikola Jokic besiegte der Spitzenreiter der Western Conference die Detroit Pistons mit 119:100 und beendete damit eine Serie von vier Niederlagen. Jokic erzielte 30 Punkte und holte zehn Rebounds. Als erste Mannschaft hatten sich die Milwaukee Bucks qualifiziert. Oilers gewinnen in NHL - Stützle mit drei Vorlagen für Senators Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers 4:1 gegen die Dallas Stars gewonnen und die Chancen auf die Playoff-Teilnahme in der NHL erhöht. Der Eishockey-Nationalspieler aus Köln bereitete dabei das 3:1 durch Connor McDavid vor. Der Kanadier hatte selbst einen Assist und steht nun bei 130 Scorerpunkten in dieser Spielzeit. Tim Stützle hatte am Donnerstagabend (Ortszeit) sogar drei Vorlagen, verlor mit den Ottawa Senators aber trotzdem 4:5 gegen die Colorado Avalanche. Stützle kommt insgesamt bereits auf starke 42 Assists in dieser Saison, so viele hatte er noch nie. Greiss mit zwei Einsatzgarantien: Konkurrent nach Faustschlag gesperrt Der ehemalige Eishockey-Nationaltorwart Thomas Greiss (37) hat bei den St. Louis Blues mindestens für zwei NHL-Partien einen Stammplatz. Die Liga sperrte seinen Kollegen Jordan Binnington für zwei Spiele, weil er am Donnerstag einen Gegner geschlagen hatte. Binnington wird während seiner Sperre nicht bezahlt und verliert damit 64 865 US-Dollar. Binnington stand in dieser Saison in bislang 51 Spielen auf dem Eis, Greiss kommt auf 19 Einsätze.

