US-Sport kompakt Wagner-Brüder und Magic holen vierten Sieg in Serie

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

15.12.2022, 07:20 Uhr

Moritz Wagner veruscht Clint Capela (15) von den Atlanta Hawks zu stoppen. Foto: dpa/John Raoux

Eishockey, NHL: Draisaitl träumt von NHL-Spiel in Köln Fer deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl träumt von einem regulären NHL-Spiel mit seinen Edmonton Oilers in seiner Heimatstadt Köln. „Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn das mal passiert. Das wäre eine überragende Sache", sagte der 27-Jährige, der in der Saison 2020/2021 zum wertvollsten Spieler der nordamerikanischen Profiliga ausgezeichnet wurde, im Interview mit dem Express (Donnerstagsausgabe). Im Oktober 2018 spielte Draisaitl bereits einmal mit seinen Oilers auf Kölner Eis, damals jedoch nur bei einem Testspiel gegen die Haie. Reguläre NHL-Spiele auf europäischem Boden gab es öfter, in Deutschland war zuletzt Berlin 2011 Ausrichter einer solchen Partie. Draisaitl, aktuell mit 51 Zählern zweitbester Scorer der Liga, lobte zudem seine deutschen NHL-Kollegen Moritz Seider (21, Detroit Red Wings) und Tim Stützle (20, Ottawa Senators): „Es sind junge Spieler, die wichtige Rollen in NHL-Teams einnehmen." Mit Blick auf die Nationalmannschaft sei Deutschland „auf einem guten Weg", so Draisaitl: „Wenn alle zusammenkommen würden, wäre das schon hilfreich - ganz klar." Die nächste Chance dazu bietet die WM im kommenden Jahr, die vom 12. bis 28. Mai im finnischen Tampere und lettischen Riga stattfindet. Eishockey, NHL: Ottawa gewinnt ohne verletzten Stützle Ohne den an einer Oberkörperverletzung laborierenden Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen 3:2-Sieg im kanadischen Duell gegen die Montreal Canadiens gefeiert. Für Ottawa war es der dritte Sieg in Folge, womit sich die Senators in der Eastern Conference den 13. Tabellenplatz einnehmen. Im zweiten Drittel erzielten die Senators drei Tore und gingen 3:0 in Führung, aber der Rekord-Stanley-Cup-Sieger aus Montreal konnte in den letzten 20 Minuten auf 2:3 verkürzen und die Begegnung wieder spannend gestalten. Verteidiger-Ass Moritz Seider kassierte mit den Detroit Red Wings eine 1:4-Niederlage bei Minnesota Wild. Zum vierten Mal in Folge verließen die Red Wings als Verlierer das Eis, Seider kam 29:31 Minuten zum Einsatz. Detroit belegt in der Eastern Conference den zehnten Tabellenrang. Basketball, NBA: Wagner-Brüder und Magic holen vierten Sieg in Serie Die Orlando Magic haben erstmals seit zwei Jahren wieder vier NBA-Spiele in Serie gewonnen. Auch dank guter Leistungen der Berliner Brüder Franz und Moritz Wagner holte das Team am Mittwochabend ein 135:124 gegen die Atlanta Hawks. Franz Wagner kam auf 24 Punkte, 4 Vorlagen und 3 Rebounds, Moritz Wagner verbuchte 17 Punkte und 5 Rebounds. Schon im ersten Viertel erzielten die Magic 50 Punkte und stellten damit einen Team-Rekord auf. Isaiah Hartenstein siegte mit den New York Knicks 128:120 nach Verlängerung gegen die Chicago Bulls. Hartenstein kam auf 6 Punkte und 8 Rebounds. Für die Knicks war es der fünfte Sieg in Serie - kein Team in der Eastern Conference hat derzeit einen besseren Lauf. Die Golden State Warriors verloren dagegen schon das 13. von bislang 15 Auswärtsspielen in der NBA und bangen nun zudem um ihren Star Steph Curry. Beim 119:125 gegen die Indiana Pacers konnte er wegen einer Verletzung an der Schulter nicht zu Ende spielen.

