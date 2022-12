US-Sport kompakt Wagner-Brüder kassieren mit Orlando achte Niederlage in Serie

Angeführt von Leon Draisaitl und Connor McDavid haben die Edmonton Oilers einen Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eingefahren. Gegen die Montreal Canadiens gewannen die Oilers am Samstag (Ortszeit) mit 5:3 (0:1, 4:2, 1:0). Draisaitl und McDavid waren dabei jeweils an vier Treffern beteiligt. Der 27 Jahre alte Kölner erzielte in Überzahl das zwischenzeitliche 2:1 und legte drei weitere Treffer auf. In der Scorer-Wertung der Liga liegt er hinter McDavid auf Rang zwei.