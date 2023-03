US-Sport kompakt Wagner-Brüder glänzen bei Orlando-Sieg

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

22.03.2023, 07:20 Uhr

Franz Wagner (22) von den Orlando Magic umkurvt Bradley Beal (3) von den Washington Wizards. Foto: dpa/John Raoux

Basketball: Wagner-Brüder mit 35 Punkten bei Heimsieg der Orlando Magic Die Orlando Magic um die Berliner Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der US-Basketballliga NBA einen Heimsieg geholt. Gegen die Washington Wizards gab es am Dienstagabend (Ortszeit) ein 122:112, Franz Wagner kam dabei auf gute 20 Punkte und sechs Vorlagen. Moritz Wagner, der zuletzt nicht eingesetzt worden war, spielte fast 14 Minuten und erzielte in dieser Zeit 15 Zähler. Die Magic haben noch kleine Hoffnungen auf die Teilnahme an den Play-Ins, bei denen die beiden letzten Play-off-Tickets der Eastern Conference vergeben werden. Bei nur noch neun verbleibenden Hauptrundenspielen darf sich die Mannschaft aber keine Niederlage mehr erlauben. Eishockey: Seiders Red Wings halten Playoff-Hoffnungen in NHL am Leben Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings das Auswärtsspiel bei den St. Louis Blues gewonnen und die kleinen Play-off-Hoffnungen am Leben gehalten. Das Team holte am Dienstagabend (Ortszeit) ein 3:2. Thomas Greiss kam bei den Blues nicht zum Einsatz. Auch Philipp Grubauer wurde aus dem Spieltagskader gestrichen und stand beim 5:4 der Seattle Kraken in der Verlängerung gegen die Dallas Stars nicht auf dem Eis. Durch den Erfolg bleiben die Kraken den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl in der Tabelle der Western Conference auf den Fersen. Niederlagen kassierten auch Tim Stützle und JJ Peterka mit ihren Teams. Stützle verlor mit den Ottawa Senators 1:2 beim Spitzenteam der Liga, den Boston Bruins. Für die Buffalo Sabres gab es ein 3:7 bei den Nashville Predators, Peterka kam dabei auf eine Torvorlage.

(RP/SID/dpa)