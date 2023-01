US-Sport kompakt Vier Seider-Assists bei Detroit-Sieg – Wagner führt Orlando zum Erfolg

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

11.01.2023, 07:30 Uhr

Moritz Seider Foto: dpa/Paul Sancya

NHL: Seider legt bei Detroit-Sieg viermal vor Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat erstmals in seiner NHL-Karriere in einem Spiel vier Tore vorgelegt. Beim 7:5 (3:1, 2:2, 2:2)-Erfolg seiner Detroit Red Wings gegen die Winnipeg Jets am Dienstag (Ortszeit) wurde der 21 Jahre alte Verteidiger zum Spieler des Spiels gekürt. „Gott sei Dank hatten wir ihn heute Abend“, sagte Detroits Cheftrainer Derek Lalonde nach der Partie, mit der er insgesamt unzufrieden war: „Das war vielleicht unsere schlechteste Leistung des Jahres“. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Seider, der unter anderem auch mit vier geblockten Schüssen glänzte, sagte: „Ich denke, dass ich dieses Jahr defensiv viel reifer spiele. Ich werde besser und finde die richtigen Zeitpunkte, um mich offensiv mit einzuschalten.“ Mit nun zwei Treffern und 15 Torvorlagen in 39 Saisonspielen liegt Seider unter den statistischen Werten im Vorjahr, als er als erster Deutscher als bester Rookie der NHL ausgezeichnet wurde. Erfolgreich war der Abend auch für die anderen beiden Deutschen im NHL-Einsatz. Nationaltorhüter Philipp Grubauer gewann mit den Seattle Kraken mit 4:3 bei den Buffalo Sabres, bei denen John-Jason Peterka nicht zum Einsatz kam. Für Grubauer war es das erste Spiel im neuen Jahr und der erste Sieg seit Mitte Dezember. Er parierte 32 Schüsse auf sein Tor. Nico Sturm erzielte beim 4:2 seiner San Jose Sharks bei den Arizona Coyotes seinen zehnten Saisontreffer. NBA: Wagner führt Orlando zum Sieg 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat seine starke Form in der nordamerikanischen Profiliga NBA erneut bestätigt. Beim 109:106-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers erzielte der Profi der Orlando Magic in der Nacht zu Mittwoch 29 Punkte und war damit Topscorer seines Teams. Wagners Bruder Moritz kam auf elf Zähler. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967 Infos Foto: AFP/VALERIE MACON Seit dem Jahreswechsel steuerte Franz Wagner in drei von vier Partien je über 20 Zähler bei, doch sein Team tritt auf der Stelle. Zwei Siege und zwei Niederlagen stehen in 2023 bislang zu Buche, durch den Sieg zählt Orlando insgesamt 16 Erfolge und 26 Pleiten - Platz 13 in der Eastern Conference.

(RP/SID/dpa)