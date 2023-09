US-Sport kompakt Verletzter NFL-Star Rodgers deutet Comeback-Willen an

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

14.09.2023, 07:41 Uhr

Aaron Rodgers droht nach seinem Debüt bereits das Saisonaus. Foto: AP/Seth Wenig

NBA verschärft Regeln für das Schonen von Stars Die Klubbesitzer der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben strengere Regeln und höhere Strafen für das Schonen von Star-Spielern beschlossen. Die Liga definiert einen Starspieler dabei als jeden, der in den drei vorangegangenen Spielzeiten in einem NBA-All-Star- oder All-NBA-Kader stand, oder aber für das All-Star-Game derselben Saison berufen war. Laut ESPN und The Athletic verleiht die Abstimmung über die sogenannte Player Participation Policy dem Ligabüro mehr Macht, um Verstöße zu sanktionieren: Beim ersten Verstoß werden demnach 100.000 Dollar fällig, beim zweiten 250.000 Dollar, ab dem dritten eine Million. Allerdings soll es Ausnahmen geben, die etwa an ein bestimmtes Alter oder eine Zahl von Karrierespielen geknüpft sind. Gesunde Spieler, die sich für ein Spiel ausruhen, müssen für die Zuschauer und bei den Spielen sichtbar sein. Nach den neuen Regeln, die vom NBA-Wettbewerbsausschuss empfohlen wurden, können die Teams einen Starspieler nicht ausschließen oder ihn in einer Weise einsetzen, welche die Integrität des Spiels beeinträchtigt. Diese Integrität der Liga könnte als bedroht interpretiert werden, wenn Teams ihre Stars nicht mehr einsetzen und eine Niederlage billigend in Kauf nehmen, um nach dem Verpassen der Play-offs die eigenen Aussichten in der Talente-Lotterie des NBA-Draft zu verbessern. Dieses sogenannte „Tanking" ist verpönt, es wurde in der Vergangenheit aber immer wieder praktiziert. Auch die Interessen der Medienpartner der NBA spielten eine Rolle. NFL: Regeländerung bei „Practice Squads" Ab der Saison 2024 wird es in der NFL einen zusätzlichen Platz für ausländische Talente im „Practice Squad" geben. Das hat die NFL am Mittwoch bekanntgegeben. Auf Spieler dieses Schattenkaders neben dem 53-köpfigen Hauptkader kann ein Klub im Laufe einer Saison beispielsweise bei schwerwiegenderen Verletzungen zugreifen. Zudem können Spieler dort schneller den Klub wechseln, um ihr Debüt in der NFL zu geben. Mit Marcel Dabo gibt es auch einen deutschen Spieler mit einem solchen Status in einem NFL-Team. Der 23-jährige Reutlinger war im vergangenen Jahr aus Stuttgart zu den Indianapolis Colts gewechselt und wartet noch auf sein Debüt in der NFL. Verletzter NFL-Star Rodgers deutet Comeback-Willen an NFL-Quarterback Aaron Rodgers hat sich erstmals nach seiner schweren Verletzung selbst geäußert und den Willen für ein Comeback angedeutet. Drei Tage nach seinem Achillessehnenriss im ersten Spiel für sein neues Team New York Jets schrieb der 39-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram: „Ich bin am Boden zerstört und mache gerade alle Emotionen durch." Rodgers bedankte sich für die vielen Nachrichten und die Unterstützung der vergangenen Tage. Außerdem signalisierte er, nicht aufgeben zu wollen: „Die Nacht ist am dunkelsten vor dem Morgengrauen. Und ich werde erneut wieder aufstehen." Wegen seines Alters hatte es zuletzt Spekulationen gegeben, Rodgers könne seine Karriere womöglich beenden. Er war erst vor dieser Saison von den Green Bay Packers zu den Jets gewechselt und hatte das Team damit zu einem Super-Bowl-Kandidaten gemacht. Jets-Trainer Robert Saleh hatte bereits gesagt, er wäre schockiert, sollte Rodgers kein Comeback anpeilen und seine Karriere auf solch betrübliche Weise beenden. Beim Sieg gegen die Buffalo Bills hatte Rodgers nur vier Spielzüge lang auf dem Feld gestanden, ehe er regelkonform zu Boden gerissen wurde und sich dabei die Achillessehne riss. Bei seiner Art der Verletzung rechnen Experten mit einer Ausfallzeit von neun bis zwölf Monaten. MLB: Starpitcher Scherzer droht Saison-Aus Starpitcher Max Scherzer von den Texas Rangers droht in der Major League Baseball (MLB) das vorzeitige Saison-Aus. Wie sein Team mitteilte, werde der 39-Jährige in der regulären Spielzeit wegen einer Zerrung im rechten Oberarm nicht mehr zum Einsatz kommen können. Auch die für die Rangers noch in Reichweite liegenden Play-offs würde der achtmalige All Star vermutlich verpassen. Scherzer war erst im Juli von den New York Mets nach Texas gewechselt, die Verletzung am Trizeps zog er sich beim 6:3-Sieg am Dienstag gegen die Washington Nationals zu. „Ich spürte einfach, dass ich nicht mehr in der Lage sein würde, einen weiteren Baseball zu werfen", sagte der dreimal als bester Pitcher der Saison ausgezeichnete Scherzer.

