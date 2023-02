US-Sport kompakt Treffer und Assist für Draisaitl in der NHL

Der Wintereinbruch im Westen der USA sorgt für eine Verschiebung am ersten Spieltag der Major League Soccer. Die Partie von Sporting Kansas City mit den deutschen Profis Erik Thommy, Tim Leibold und Robert Voloder bei den Portland Timbers wurde von Samstag auf Montag verschoben, wie die Clubs am Donnerstag mitteilten. Nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP waren die etwa 30 Zentimeter Neuschnee am Donnerstag die zweitmeiste Menge an einem Tag in der Geschichte der Stadt im US-Bundesstaat Oregon.