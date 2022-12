US-Sport kompakt Brady droht Play-off-Aus – St. Browns träumen weiter

Die Kansas City Chiefs haben in der NFL die siebte Saison in Serie ihre Division gewonnen und sich damit für die Playoffs qualifiziert. Das Team um Quarterback-Star Patrick Mahomes gewann am Sonntag nach Verlängerung 30:24 gegen die Houston Texas und steht bei 11 Siegen in 14 Spielen. Der Super-Bowl-Sieger der Saison 2019 schnappte sich in der Verlängerung einen Ballverlust der Gastgeber und verwandelte die Gelegenheit im nächsten Angriff zum entscheidenden Touchdown.