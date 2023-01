US-Sport kompakt Stützle und Sturm beenden Negativserien

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

19.01.2023, 08:21 Uhr

Tim Stützle klatscht nach einem Tor mit den Bankspielern ab. (Archiv) Foto: dpa/Justin Tang

Eishockey: Stützle und Sturm beenden Negativserien Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge setzte sich das Team des 21-Jährigen gegen die Pittsburgh Penguins knapp mit 5:4 nach Verlängerung durch. Stützle sorgte mit seinem 20. Saisontreffer für die zwischenzeitliche 2:1-Führung. Ottawa steht mit 43 Punkten in der Atlantic Division weiterhin auf dem siebten Rang. Auch Nico Sturm beendete mit den San Jose Sharks seine Negativserie. Gegen die Dallas Stars gewannen die Kalifornier mit 5:3 und drehten beim ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen einen 0:3-Rückstand. Sturm stand rund 16 Minuten auf dem Eis und bereitete einen Treffer vor. San Jose liegt in der Pacific Division auf Platz sieben. Basketball: Schröder und Hartenstein verlieren Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA den zweiten Sieg in Folge verpasst. Die Lakers verloren gegen die Sacramento Kings mit 111:116 und mussten die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen einstecken. Dem 29 Jahre alten Point Guard Schröder gelangen nur fünf Punkte und zwei Assists. Die Lakers sind nach der 25. Saisonpleite als Tabellen-13. im Westen ein gutes Stück von den Play-off-Rängen entfernt. Isaiah Hartenstein kassierte mit den New York Knicks die zweite Niederlage in Folge. Das Team des Basketball-Nationalspielers unterlag den Washington Wizards 105:116. Der 24 Jahre alte Center blieb mit vier Punkten und vier Rebounds in knapp 13 Minuten Spielzeit unauffällig. Durch den Misserfolg geraten die Knicks im Rennen um die Play-offs wieder etwas mehr unter Druck. Das gilt auch für die Dallas Mavericks. Ohne den weiter verletzten Maximilian Kleber unterlagen die Texaner den Atlanta Hawks 122:130. Bester Werfer der Mavs war Topstar Luka Doncic mit 30 Punkten, die auch Hawks-Profi Dejounte Murray schaffte.

(RP/SID/dpa)