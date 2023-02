US-Sport kompakt Stützle überzeugt erneut – Eagles verlieren Coaches

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

15.02.2023, 07:33 Uhr

Tim Stützle jubelt mit seinen Teamkollegen. Foto: dpa/Justin Tang

Basketball: Wagner-Brüder unterliegen in Toronto Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und die Orlando Magic treten in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiterhin auf der Stelle. Bei den Toronto Raptors verloren die Magic in der Nacht zum Mittwoch mit 113:123, Wagner kam auf neun Punkte und sechs Assists. Sein Bruder Moritz verzeichnete zwei Zähler. Top-Scorer war Torontos österreichischer Neuzugang Jakob Pöltl mit 30 Punkten. Seit fünf Spielen wechseln sich bei Orlando Sieg und Niederlage ab. In der Eastern Conference liegen Wagner und Co. mit 24 Siegen und 35 Niederlagen auf Rang 13. Eishockey: Stützle überzeugt erneut bei Sieg der Ottawa Senators Einen Tag nach seiner Galavorstellung gegen die Calgary Flames hat der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle erneut in der NHL geglänzt. Am Dienstag (Ortszeit) war der 21-jährige Stürmer am 3:2 (0:0, 1:1, 1:1)-Auswärtserfolg seiner Ottawa Senators nach Penalty-Schießen gegen die New York Islanders mit einem Tor und einer Vorlage beteiligt. Stützle traf Ende des zweiten Drittels zum 1:1-Ausgleich und bereitete den 2:1-Führungstreffer zu Beginn des dritten Durchgangs vor. Damit hat Stützle nach 49 Saisoneinsätzen 24 Tore auf dem Konto. Und auch im Penalty-Schießen war der gebürtige Viersener erfolgreich. Trotz ihres 26. Saisonerfolgs sind die Playoff-Plätze für die Senators derzeit nicht in Reichweite. Auch der deutsche Torhüter Philipp Grubauer musste mit den Seattle Kraken in ein Penalty-Schießen, Grubauer hatte dort gegen die Winnipeg Jets aber das Nachsehen. Das 2:3 (0:0, 2:1, 0:1) war für Seattle die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Partien. Mit dem dritten Platz in der Pacific Division rangiert Seattle aber weiterhin auf einem Playoff-Rang. Nico Sturm unterlag mit den San Jose Sharks auswärts gegen die Pittsburgh Penguins mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Die Sharks bleiben damit im Tabellenkeller der Western Conference. Football: Nach Niederlage im Super Bowl – Eagles verlieren zwei Trainer Zwei Tage nach der Niederlage im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs müssen die Philadelphia Eagles zwei ihrer Trainer ziehen lassen. Am Dienstag (Ortszeit) wurde bekannt, dass Shane Steichen neuer Cheftrainer der Indianapolis Colts wird, während Jonathan Gannon bei den Arizona Cardinals übernimmt. Damit verliert Cheftrainer Nick Sirianni seine zwei wichtigsten Mitarbeiter an der Seitenlinie. Steichen war bei den Eagles für die Offensive verantwortlich und stand in den vergangenen beiden Spielzeiten in Philadelphia unter Vertrag. Der 37-Jährige wird zum ersten Mal als Cheftrainer in der amerikanischen Football-Liga NFL arbeiten. Die Colts verpassten mit nur vier Saisonsiegen zum zweiten Mal nacheinander die Playoffs und trennten sich daraufhin von ihrem Interims-Coach Jeff Saturday. Gannon war bei den Eagles für die Verteidigung zuständig und wird ebenso zum ersten Mal als Cheftrainer ein NFL-Team leiten. Auch Gannon hatte zwei Spielzeiten lang in Philadelphia gearbeitet. Auch die Cardinals verpassten mit nur vier Siegen die Playoff-Teilnahme, der bisherige Headcoach Kliff Kingsbury musste daraufhin gehen. Zum ersten Mal seit 2016 hat in der NFL ein Super-Bowl-Teilnahmer wieder seine verantwortlichen Offensiv- und Defensivtrainer verloren. Damals widerfuhr dies den Atlanta Falcons.

(RP/SID/dpa)