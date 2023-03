US-Sport kompakt Stützle fährt im 200. NHL-Spiel Kantersieg mit Ottawa ein

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

24.03.2023, 07:42 Uhr

Tim Stützle feierte mit Ottawa einen Kantersieg. Foto: dpa/Justin Tang

Eishockey: Tim Stützle fährt im 200. NHL-Spiel Kantersieg mit Ottawa ein Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat in seinem 200. Einsatz in der NHL mit den Ottawa Senators einen wichtigen Sieg im Kampf um den Playoff-Einzug eingefahren. Am Donnerstag (Freitag) triumphierten die Senators mit 7:2 (2:0, 1:1, 4:1) über die Tampa Bay Lightning. Nach zwei Spielen ohne Scorer-Punkte legte Stützle im Schlussdrittel zur 6:2-Führung seiner Mannschaft auf. Nachdem Tampa Bay zu Beginn des letzten Durchgangs auf 2:3 verkürzt hatte, erzielte Ottawa innerhalb von neun Minuten vier Tore. Nach ihrem 35. Saisonsieg haben die Senators 75 Punkte auf dem Konto, fünf weniger als die Pittsburgh Penguins, die derzeit den letzten der beiden Wildcard-Plätze in der Eastern Conference einnehmen. Schlechter sieht es für die Detroit Red Wings um den deutschen Verteidiger Moritz Seider aus: Nach einer 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)-Heimniederlage gegen die St. Louis Blues rangieren die Red Wings mit vier Punkten weniger zwei Plätze hinter den Senators. Die Gäste drehten durch drei Tore im zweiten Drittel die Partie. Der deutsche Torhüter Thomas Greiss kam bei den Blues nicht zum Einsatz. Nico Sturm kassierte mit den San Jose Sharks eine 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)-Auswärtsniederlage gegen die Vancouver Canucks, auch Lukas Reichel musste sich mit den Chicago Blackhawks auswärts deutlich den Washington Capitals mit 1:6 (0:2, 0:2, 1:2) geschlagen geben. Sowohl Chicago als auch San Jose stehen abgeschlagen am Ende der Western Conference und haben keine Chance mehr auf die Playoffs. Basketball: Wagner-Brüder siegen mit Orlando gegen die Knicks Die Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit ihren Orlando Magic einen Sieg eingefahren. Beim 111:106 gegen die New York Knicks gehörten die deutschen Nationalspieler erneut zu den auffälligen Akteuren. Der 21-jährige Franz Wagner erzielte in der Nacht zum Freitag als Starter 16 Punkte, sein älterer Bruder Moritz kam von der Bank auf elf Zähler. Die Play-off-Chancen der Wagner-Brüder bleiben jedoch gering. In der Eastern Conference liegt Orlando mit 31 Siegen und 43 Niederlagen auf Rang 13. Die Knicks, bei denen Isaiah Hartenstein in 16 Einsatzminuten auf sechs Punkte kam, rangieren hingegen auf Platz 5 und steuern mit 42 Siegen klar auf Play-off-Kurs. Football: Tom Brady erwirbt Anteile an Frauen-Basketballteam Las Vegas Aces Football-Superstar Tom Brady steigt als Anteilseigner beim Basketball-Frauen-Team Las Vegas Aces ein, welches in der vergangenen WNBA-Saison zum ersten Mal die Meisterschaft gewonnen hat. Das teilte Brady am Donnerstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft mit. „Ich bin mit drei älteren Schwestern aufgewachsen, die herausragende Sportlerinnen und Vorbilder für mich waren. So hat meine Liebe für Frauensport begonnen", sagte Brady. „Ich bewundere die Arbeit, die die Spieler der Aces und die die WNBA für den Sport tun. Ich bin bereit, als Teil der Organisation in jeglicher Form dazu beizutragen." Brady hatte Anfang Februar sein Karriereende bekannt gegeben, der 45-Jährige gewann siebenmal den Super Bowl und gilt als einer der besten Football-Spieler. „Wir haben Tom Brady bei unseren Spielen in der ersten Reihe gesehen und sind begeistert, dass er eine Bedeutung darin sieht, Frauen-Basketball und die WNBA zu unterstützen", erklärte Ligachefin Cathy Engelbert.

(RP/SID/dpa)