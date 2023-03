US-Sport kompakt Starke Wagner-Brüder reichen Orlando nicht

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

08.03.2023, 07:29 Uhr

Orlandos Franz Wagner (r.) gegen Milwaukees Jae Crowder. Foto: AP/Kevin Kolczynski

NBA: Schröder und Lakers gewinnen - Starke Wagner-Brüder reichen Orlando nicht Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers im Kampf um die Play-offs in der NBA einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Beim 112:103 gegen die Memphis Grizzlies steuerte der Point Guard 17 Zähler und neun Assists zum Erfolg bei, in der Western Conference sprangen die Lakers auf den neunten Tabellenplatz. Den Lakers fehlte weiterhin NBA-Topscorer LeBron James. Trotz einer starken Leistung der Brüder Franz und Moritz Wagner verlieren die Orlando Magic einen Play-off-Platz hingegen immer weiter aus den Augen. Die Wagners steuerten zusammen 39 Punkte (Franz 21, Moritz 18) gegen die Milwaukee Bucks bei, konnten die 123:134 Heimniederlage aber nicht verhindern. Bei den Bucks fehlte der verletzte Superstar Giannis Antetokounmpo. 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL 11 Bilder Foto: dpa/- Orlando liegt nach der dritten Pleite in den vergangenen vier Spielen weiter auf dem 13. Rang im Osten, ein möglicher Pre-Play-off-Platz ist vier Siege entfernt. Die Bucks behaupteten ihre Spitzenpostion in der Eastern Conference. Nationalspieler Maxi Kleber kehrte beim Sieg seiner Dallas Mavericks auf das Parkett zurück und sammelte beim 120:116 gegen die Utah Jazz fünf Zähler. Bei der Niederlage gegen die Phoenix Suns hatte Kleber, der lange in Folge einer Operation am Oberschenkel gefehlt hatte, zuletzt ausgesetzt. Gegen Utah führten die Ausnahmespieler Kyrie Irving (33 Punkte) und Luka Doncic (29) die Mavericks zum Sieg. Dallas liegt im Westen als Tabellenfünfter weiter auf Play-off-Kurs. 28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten 28 Bilder Foto: AP/Ashley Landis Philipp Grubauer gewinnt mit Seattle fünftes NHL-Spiel in Serie Der deutsche Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer befindet sich in der NHL mit seinem Team Seattle Kraken weiter auf Playoff-Kurs. Am Dienstag (Ortszeit) gewann Seattle in der nordamerikanischen Eishockey-Liga mit 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) gegen die Anaheim Ducks und fuhr den fünften Sieg in Serie ein. Grubauer parierte 20 der 22 Schüsse auf sein Tor. Seattle bleibt in der Pacific Divison mit 80 Punkten dem Spitzenduo Vegas Golden Knights und Los Angeles Kings auf den Fersen, die 82 Punkte auf dem Konto haben. Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl sind mit 78 Punkten aber ein hartnäckiger Verfolger der Kraken. Die San Jose Sharks um Nico Sturm hatten im Auswärtsspiel gegen die Colorado Avalanche keine Chance und verloren mit 0:6 (0:3, 0:3, 0:0). Die Sharks kassierten damit ihre höchste Saisonniederlage, haben sechs ihrer vergangenen sieben Partien verloren und sind in der Western Conference weiter Vorletzter. 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen 34 Bilder Foto: AP/Charles Krupa Den Pittsburgh Penguins gelang eine furiose Aufholjagd gegen die Columbus Blue Jackets: Trotz eines 0:4-Rückstands nach 23 Minuten gewannen die Penguins die Partie noch mit 5:4 (0:3, 1:1, 3:0) nach Verlängerung.

